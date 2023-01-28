«مارس» فرصة رودولفو الأخيرة مع «الأبيض»!



معتز الشامي (دبي)

يواصل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، متابعة مباريات الدوري، بهدف تقييم مستويات اللاعبين الدوليين، للوقوف على قدراتهم، ومدى تطور الأداء من الناحية الفنية والبدنية لجميع الأسماء المرشحة لدخول التجمع المنتظر في 12 مارس المقبل، وقبل البطولة بوقت كافٍ، بهدف الاستعداد والتحضير للمشاركة في غرب آسيا، التي ستعد بمثابة «الفرصة الأخيرة» أمام منتخبنا بالإضافة للجهاز الفني، لتحسين الصورة والظهور بشكل يرضي جماهير الكرة الإماراتية، ويدفعها لاستعادة الثقة في الفريق، قبل بدء التحضيرات للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر يناير المقبل.

وينتهي عقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في يوليو المقبل، وكانت لجنة المنتخبات قد تمسكت بمنح الفرصة لأروابارينا لاستكمال مشواره مع الأبيض حتى نهاية عقده، على أن يكون التقييم النهائي لمصير الجهاز عقب غرب آسيا، كون البطولة ستعد فرصة حقيقية أخيرة للوقوف على قدرات المنتخب وتطور الأداء، بعيداً عن الضغوط، وذلك على خلفية الخروج المبكر من «خليجي 25»، الذي أصاب الجميع بالإحباط، ويحتاج المنتخب لاستعادة عافيته الفنية والعودة لتحقيق النتائج الإيجابية في المحافل القارية والإقليمية.

وكان الجهاز الفني قد بدأ مرحلة الإحلال والتجديد بداية من معسكر سبتمبر الماضي في النمسا، على أمل الوصول للتوليفة الأنسب، التي ستعتمد على أهم عناصر الدوري المحلي، خاصة اللاعبين الشباب وأبرز مواهب جيل المنتخب الأولمبي، مع تطعيمهم ببعض الأسماء من «الحرس القديم» لإضافة عنصر الخبرة في تشكيلة «الأبيض».

ولم يستقر الاتحاد على تحديد مصير رودولفو أروابارينا، حيث تأجل القرار لنهاية عقده، سواء بالتمديد للمدرب في مرحلة البناء لمستقبل «الأبيض»، أو توجيه الشكر له والبحث عن بديل في الصيف المقبل.

وكان اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق مطلع يناير الجاري عن مشاركة المنتخب التايلاندي كضيف على البطولة، حيث وجه اتحاد غرب آسيا الدعوة للمنتخب التايلاندي للمشاركة ورحب خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، بمشاركة المنتخب التايلاندي، في البطولة التي وصفها بأنها واحدة من أكبر البطولات الإقليمية في القارة الآسيوية، وإحدى أهم البطولات التاريخية لاتحاد غرب آسيا الذي دأب على تنظيمها منذ تأسيسه قبل نحو 21 عاماً.

وتلقى اتحاد غرب آسيا تأكيداً رسمياً من الاتحاد اللبناني، بمشاركة منتخب لبنان الأول في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في الفترة من 20 مارس وحتى 2 أبريل المقبلين، ليكمل منتخب «الأرز» عقد المنتخبات المشاركة في البطولة والبالغة 12 منتخباً إلى جانب الأبيض.

ويشارك في البطولة كل من، الإمارات، لبنان، العراق، الأردن، البحرين، السعودية، سوريا، عمان، اليمن، الكويت، وفلسطين، بالإضافة إلى دعوة تايلاند للمشاركة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك بعد اعتذار المنتخب القطري، وتقسم المنتخبات على 3 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة لأفضل منتخبين أصحاب الترتيب الثالث.