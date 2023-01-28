نهائي أستراليا للتنس.. ديوكوفيتش وتسيتسيباس بين الأرقام والمكاسب

ملبورن(د ب أ)

يسدل الستار غداً الأحد على فعاليات النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الحالي، بالمواجهة المرتقبة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنفين الخامس والرابع على الترتيب عالمياً.

وتمثل المباراة غداً مواجهة بين خبرة ديوكوفيتش «35 عاماً» المصنف الرابع للبطولة، الذي يخوض النهائي العاشر له في البطولة والـ33 في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وطموحات تسيتسيباس «24 عاماً»، الذي يخوض النهائي الأول له في البطولة والثاني فقط في البطولات الأربع الكبرى.

ويضاعف من الإثارة في مباراة الغد أنها لن تقتصر على المنافسة فقط على لقب البطولة، وإنما سيتصارع اللاعبان على صدارة التصنيف العالمي للمحترفين، حيث يتقدم الفائز منهما باللقب إلى صدارة التصنيف العالمي. وفيما اعتلى ديوكوفيتش من قبل صدارة التصنيف أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ هذا التصنيف، يحلم تسيتسيباس بالصعود إلى الصدارة للمرة الأولى في تاريخه.

ويأمل ديوكوفيتش في الفوز باللقب غداً لتحقيق أكثر من رقم قياسي، فيما يسعى تسيتسيباس إلى الفوز على منافسه المخضرم لتحقيق أكثر من مكسب آخر، منها كتابة اسمه للمرة الأولى في السجل الذهبي للبطولات الأربع الكبرى. ويتمتع ديوكوفيتش بأفضلية واضحة على منافسه اليوناني، سواء كان هذا من خلال عنصر الخبرة أو سجل المواجهات السابقة بين اللاعبين. ويلتقي اللاعبان غداً للمرة الـ13 في مسيرتهما الرياضية حتى الآن، وأحرز ديوكوفيتش تفوقاً واضحاً على منافسه اليوناني خلال المواجهات السابقة، بواقع عشرة انتصارات مقابل انتصارين فقط لتسيتسيباس.

كانت أبرز المواجهات السابقة بين اللاعبين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في عام 2021، وكان النصر حليفاً لديوكوفيتش ضمن 9 انتصارات متتالية حققها في مواجهاته مع تسيتسيباس.

ولهذا، سيكون الثأر من ديوكوفيتش هو أحد أهداف اللاعب اليوناني غداً، خاصة أنه النهائي الثاني فقط له في البطولات الأربع الكبرى.

وفي المقابل، يتطلع ديوكوفيتش لمكاسب أخرى عديدة من مباراة الغد، ويأتي في مقدمتها رغبة اللاعب المخضرم في تمديد رقمه القياسي الخاص بعدد الألقاب في البطولة، حيث يستحوذ النجم الصربي على الرقم القياسي برصيد 9 ألقاب في أستراليا المفتوحة حتى الآن.

كما يسعى لتمديد رقمه القياسي، الذي حققه خلال مباريات هذه البطولة، وتحقيق الفوز الـ28 على التوالي في مبارياته بالبطولة، التي غاب عنها في الموسم الماضي بسبب عدم حصوله على لقاح «كورونا».

وكان ديوكوفيتش حقق انتصاره الـ27 على التوالي في البطولة خلال الدور قبل النهائي أمام الأميركي تومي بول، ليتفوق بهذا على الرقم القياسي السابق الذي حافظ عليه النجم الأميركي السابق أندريه أجاسي لسنوات عديدة (26 انتصاراً متتالياً).

ولكن الهدف الأكبر لديوكوفيتش في مباراة الغد سيكون معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب، التي يحرزها أي لاعب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، حيث يستحوذ الإسباني رافاييل نادال على هذا الرقم القياسي حالياً، برصيد 22 لقباً مقابل 21 لقباً لديوكوفيتش.

وفي المقابل، يبحث تسيتسيباس عن باكورة ألقابه في أستراليا المفتوحة والبطولات الأربع الكبرى، لكنه يدرك صعوبة مهمته في مواجهة خبرة ديوكوفيتش، الذي تحدى آلام الإصابة في فترة سابقة من البطولة الحالية وواصل طريقه إلى النهائي بجدارة.