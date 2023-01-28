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الرياضي

قميص «الملك» بـ3.7 مليون دولار

قميص «الملك» بـ3.7 مليون دولار
28 يناير 2023 13:37

نيويورك (أ ف ب) 
بيع قميص ارتداه نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس بمبلغ 3.7 مليون دولار في مزاد الجمعة، أي خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق لأحد قمصانه.
ونالت عملية البيع «القياسية» اهتماماً ملحوظاً، حيث يتجه نجم لوس أنجلوس ليكرز البالغ من العمر 38 عامًا لأن يصبح الهدّاف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وباعت دار سوثبي للمزادات في نيويورك القميص الذي ارتداه «الملك» في مباراة مع فريقه السابق ميامي هيت في نهائي الدوري عام 2013، عندما فاز على سان أنتونيو سبيرز في المباراة السابعة ليتوج باللقب.

 

 

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3.68 مليون دولار لقميص ليبرون جيمس


وحطّم الرقم القياسي السابق البالغ 630 ألف دولار لقميص جيمس، الذي ارتداه في مباراة كل النجوم في عام 2020.
يُعتبر قميص مايكل جوردان في نهائي الدوري عام 1998 مع شيكاغو بولز، والذي بيع بمبلغ 10.1 مليون دولار في سبتمبر 2022، أعلى «الأغراض» قيمة.
كما تم بيع قميص أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا في المباراة التاريخية، التي استخدم فيها يده لتسجيل هدف الفوز وإحراز اللقب، مقابل 9.3 مليون دولار في دار سوثبي في لندن العام الماضي.
ويحتاج جيمس إلى 178 نقطة فقط ليتفوق على الرقم القياسي لأسطورة ليكرز كريم عبد الجبار البالغ 38387 نقطة، وهو من أكثر الإنجازات الفردية التي بقيت عصية على كسرها.
كما باعت دار سوثبي فستاناً ارتدته الأميرة الراحلة ديانا مقابل 604.800 دولار الجمعة.

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ليبرون جيمس
مارادونا
الأميرة ديانا
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