مصر بطل «دولية» كرة الصالات للصم

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار، مساء الجمعة، على منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، التي أقيمت برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بملاعب الشركة بمدينة الظنة.

وفاز فريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية بكأس البطولة والمركز الأول والميداليات الذهبية، عقب تغلبه في المباراة النهائية على فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم «الوصيف»، 4-2 في مباراة شهدت ندية وإثارة على مدار شوطيها.

شارك في البطولة 6 فرق منها أربعة أندية رياضية عربية وأجنبية تمثل نادي الصم بالرياض من المملكة العربية السعودية، ونادي الصم بوزارة الشباب والرياضة من جمهورية مصر العربية، وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المملكة المغربية، ونادي GSV دوسيلدورف من جمهورية ألمانيا، بالإضافة إلى نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ونادي العين لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي تفاصيل المباراة النهائية، تقدم الفريق المصري في البداية بهدف عن طريق لاعبه أحمد محسن أحمد في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، وأدرك فريق نادي أبوظبي التعادل في الدقيقة 15 بواسطة اللاعب عبد الرحمن الصوان، وفي الدقيقة 19، تمكن اللاعب المصري إبراهيم محمد سلامة من إحراز هدف التقدم لفريقه، وأضاف اللاعب رضا عبدالهادي الهنداوي الهدف الثالث في الدقيقة 20 والأخيرة من الشوط لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الفريق المصري 3-1.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني قلص اللاعب أرمان محمد النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لفريق نادي أبوظبي في الدقيقة الخامسة، وشهد الشوط إثارة وندية مع تزايد حماس لاعبي نادي أبوظبي رغبة منهم في أدراك التعادل وتحقيق الفوز، إلا أن الفريق المصري تمكن من غلق المساحات، وتمكن نجمه الأول رضا عبدالوهاب الهنداوي من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 11 من الشوط لتنتهي المباراة 4-2 لصالح الفريق المصري وسط فرحة عارمة للاعبين وأعضاء البعثة المصرية، وتشجيع الحضور في صالة نادي بينونة للرجال بمدينة الظنة.

وفاز نادي GSV دوسيلدورف من جمهورية ألمانيا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، عقب تغلبه على فريق نادي العين لأصحاب الهمم 5-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجرت مراسم تكريم الفرق الفائزة وتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وقام عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتسليم كأس البطولة لفريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية.

حضر المباراة النهائية والحفل الختامي ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومبارك عبيد المنصوري، نائب رئيس شؤون منطقة الظفرة ، شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وعبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، وإيهاب حسنين رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، وجاسم البردولي من البحرين، وإسماعيل المرازيق عضو الاتحاد مدير الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا، ولفيف من قيادات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك.

وأعربت الوفود المشاركة في منافسات البطولة عن بالغ شكرها وتقديرها لدولة الإمارات ولمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وكل لجان وكوادر البطولة على حفاوة الاستقبال والتنظيم بامتياز للبطولة، وأبدوا رغبتهم في إقامة البطولة بصفة دورية منتظمة، والتوسع في عدد الفرق المشاركة لتحقيق وتوطيد أواصر التعاون بين الصم من مختلف الدول، وتعزيز مفاهيم القيم الإنسانية.