منتخبنا ينتظر «العويض» أمام «دينامو» اللبناني في «دولية» دبي للسلة

علي معالي (دبي)

يلتقي منتخبنا الوطني مع نادي دينامو اللبناني غداً «الأحد»، في ثاني مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة، في نسختها رقم 32، والمقامة حالياً على صالة نادي النصر في دبي، وكان المنتخب قد خسر مباراته الأولى أمام سترونج جروب الفلبيني بفارق 4 نقاط في مباراة جماهيرية كبيرة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضاً فوز النصر الليبي على الوحدة السوري 80- 66، في مباراة فرض فيها الفريق الليبي نفسه على الملعب بشكل جيد.

وبخلاف مباراة منتخبنا، التي تقام في الخامسة مساء، يلعب في المجموعة الثانية سلا المغربي مع الرياضي اللبناني، والأفريقي التونسي مع بيروت اللبناني، وتستمر منافسات البطولة حتى الخامس من الشهر المقبل.

علق راشد عبدالله النقبي مدير المنتخب الوطني عن المباراة قائلاً: «ظهور جيد في أول مباراة رسمية منذ 8 أشهر وجاءت أمام فريق فلبيني قوي يضم بين صفوفه لاعباً محترفاً من الدوري الأميركي (إن بي إيه)، وكانت المباراة مغلقة في الكثير من أوقاتها».

وأضاف: «قدم قيس عمر مباراة كبيرة وسجل 32 نقطة، وهي من أفضل مبارياته منذ فترة طويلة، وظهر حامد عبداللطيف بمستوى جيد، وهناك بالطبع أخطاء، لكن علينا التعلم منها للاستفادة ونحاول في مباراة دينامو اليوم تقديم مباراة أفضل».

وقال راشد عبدالله: «يخضع الثلاثي الدولي الكبير راشد ناصر ومحمد عبداللطيف وجاسم محمد إلى التأهيل في الفترة الحالية، وهم من العناصر أصحاب الخبرة الكبيرة، وسوف يتم الاستفادة من جهودهم في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في قطر يوم 20 من الشهر المقبل، في حال وصولهم إلى حالة فنية وبدنية جيدة».

وتحدث عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، عن أهمية البطولة قائلاً: «حرصنا على أن تكون البطولة مواكبة لاستعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية المقرر لها العاصمة القطرية الدوحة 20 فبراير المقبل، ونعتبرها واحدة من أهم مراحل إعداد منتخبنا للتصفيات القارية، والتي تشهد سباقاً قوياً، في ظل النظام الجديد المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة».

وأضاف: «بعد توقف المسابقات المحلية تم تجميع المنتخب في معسكر داخلي استعداداً لهذه البطولة، وبعد دولية دبي سيتم إقامة معسكر خارجي في تركيا، وبعدها يطير إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة ودية تجمع الإمارات وقطر والسعودية يوم 14 حتى 17 فبراير، وقبل الدخول في غمار التصفيات الآسيوية المقرر لها الدوحة أيضاً أيام 20 و21 و22 فبراير المقبل، ونشكر الاتحاد القطري على توجيه الدعوة لنا للمشارك في هذه البطولة الودية الثلاثية».

وقال: «في التصفيات الآسيوية بالعاصمة القطرية الدوحة من 20 حتى 22 فبراير ستكون المباراة الأولى مع المنتخب الكويتي، والثانية ضد العراقي والثالثة ضد المنتخب الفلسطيني، ونتمنى أن نصل إلى أعلى مستوى فني وبدني خلال الفترة المقبلة بعد خوض دولية دبي ثم المعسكر التركي والبطولة الودية في قطر».