«الفلاي بورد» يرفع الإثارة على «كاسر الأمواج»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «الأحد»، منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد» في العاصمة أبوظبي وتحديداً على «كاسر الأمواج» في كورنيش العاصمة، بمشاركة وحضور نجوم استعراض هذه الفئة من مختلف أنحاء الإمارات، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن أجندة النادي للسباقات البحرية المختلفة هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة في تمام الرابعة عصراً، حيث تضم المنافسات، فئة المحترفين وفئة المبتدئين، حيث وصل عدد المشاركين إلى 11 متسابقاً عبر الفئتين، ومن المنتظر أن يكون هذا الحدث فعالية استعراضية مثيرة من خلال ما سيقدمه أبطال «الفلاي بورد»، من خلال الحركات المختلفة في «فاصل خاص» بكل متسابق، ومن خلال الوقت المحدد له أيضاً وهو دقيقتان لفئة المبتدئين، فيما يعطى المتسابقون في فئة المحترفين ثلاث دقائق، لتقديم أفضل استعراض ممكن وشامل لكل الحركات المطلوبة.

ووجه ناصر الظاهري مشرف عام السباق، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن هذه البطولة تنفرد في كونها استعراضية للجمهور، بمشاركة متسابق في كل مرة لتقديم أفضل ما لديه من حركات متنوعة، وقال: ننتظر من المشاركين اليوم تقديم حركات مختلفة ومتنوعة في سبيل الوصول للنقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية المشرفة على السباق.

وأكد الظاهري أن تنظيم مسابقة «الفلاي بورد» يكشف عن التنوع الكبير للبطولات البحرية المختلفة طوال موسم النادي البحري، وقال: نسعى لتنوع البطولات البحرية، التي يتم تنظيمها طوال الموسم، وأيضاً أن يكون هناك اختلاف في المنافسات التنافسية والاستعراضية.

وأضاف الظاهري: إقامة البطولة على كاسر الأمواج، وبجانب سارية العلم يعطي الفرصة للجمهور لمتابعة أجمل لكل استعراض، خاصة مع قربه من الشاطئ والجمهور، ونتوقع حضوراً كبيراً اليوم، خاصة في ظل تزامن الحدث مع عطلة نهاية الأسبوع.