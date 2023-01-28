الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة ومليحة.. «المشهد الأخير» على لقب كأس اليد

الشارقة ومليحة.. «المشهد الأخير» على لقب كأس اليد
28 يناير 2023 13:30

رضا سليم (دبي)
تشهد صالة نادي خورفكان، مساء غدٍ «الأحد»، المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والتي تجمع بين الشارقة ومليحة، وهي البطولة الثالثة للرجال هذا الموسم، بعدما حسم الشارقة كأس السوبر وكأس الإمارات، وهو يسعى للقب الثالث هذا الموسم بحثاً عن العلامة الكاملة بالفوز بجميع البطولات مثلما فعل في الموسم الماضي، وسيطر النادي على كل بطولات الرجال والمراحل السنية، في الوقت الذي حسم فيه فريق الشارقة درع دوري الشباب، ولم ينجح أي فريق من فرق جميع المسابقات في انتزاع أية بطولة من الملك الشرقاوي حتى الآن.
ويبحث الملك الشرقاوي عن اللقب الثالث، بعدما فاز بالكأس موسمي 2015-2016، و2021-2022، فيما يطمح فريق مليحة في تحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز باللقب للمرة الأولى.
ورغم فارق الخبرات بين الفريقين، حيث يتفوق «الملك» الشرقاوي في النتائج وتاريخ البطولات، فإن مليحة تأهل للنهائي عن جدارة، بعدما شق طريقه نحو اللقب بصدارة المجموعة الأولى بالفوز على فرق الوصل والنصر ودبا الحصن، ونجح في الدور نصف النهائي بعبور الجزيرة بفارق هدف، ولم يخسر أية مباراة حتى النهائي، فيما تأهل الشارقة للمباراة النهائية، بعدما تصدر المجموعة الثانية من فوزين على شباب الأهلي والعين وخسارة أمام الجزيرة، ثم تفوق على الوصل في الدور نصف النهائي.
وتبدو المواجهة كتاباً مفتوحاً أمام المدربين، حيث ستكون المباراة خارج الخطوط بين طرفي المدرسة الجزائرية، حيث يقود سفيان حيواني فريق الشارقة فيما يقود مواطنه رشيد شريح فريق مليحة، بالإضافة إلى أن كل فريق لديه مجموعة متميزة من اللاعبين على مستوى المواطنين والأجانب وهو ما يجعل الكأس في الملعب حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.
من ناحية أخرى، حقق فريق العين الفوز على النصر 37-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة لتحديد المركزين السابع والثامن في الترتيب العام للبطولة، وانتهى الشوط الأول بتقدم العين 18-12، ويلعب الجزيرة مع الوصل على المركزين الثالث والرابع وشباب الأهلي ودبا الحصن على المركزين الخامس والسادس.

أخبار ذات صلة
«صانع الألعاب» مشكلة «الملك»!
«فارق النقطة» يشعل السباق من «الأول» إلى «السادس» في الدوري
كأس رئيس الدولة لكرة اليد
الشارقة
مليحة
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©