الشارقة ومليحة.. «المشهد الأخير» على لقب كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة نادي خورفكان، مساء غدٍ «الأحد»، المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والتي تجمع بين الشارقة ومليحة، وهي البطولة الثالثة للرجال هذا الموسم، بعدما حسم الشارقة كأس السوبر وكأس الإمارات، وهو يسعى للقب الثالث هذا الموسم بحثاً عن العلامة الكاملة بالفوز بجميع البطولات مثلما فعل في الموسم الماضي، وسيطر النادي على كل بطولات الرجال والمراحل السنية، في الوقت الذي حسم فيه فريق الشارقة درع دوري الشباب، ولم ينجح أي فريق من فرق جميع المسابقات في انتزاع أية بطولة من الملك الشرقاوي حتى الآن.

ويبحث الملك الشرقاوي عن اللقب الثالث، بعدما فاز بالكأس موسمي 2015-2016، و2021-2022، فيما يطمح فريق مليحة في تحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز باللقب للمرة الأولى.

ورغم فارق الخبرات بين الفريقين، حيث يتفوق «الملك» الشرقاوي في النتائج وتاريخ البطولات، فإن مليحة تأهل للنهائي عن جدارة، بعدما شق طريقه نحو اللقب بصدارة المجموعة الأولى بالفوز على فرق الوصل والنصر ودبا الحصن، ونجح في الدور نصف النهائي بعبور الجزيرة بفارق هدف، ولم يخسر أية مباراة حتى النهائي، فيما تأهل الشارقة للمباراة النهائية، بعدما تصدر المجموعة الثانية من فوزين على شباب الأهلي والعين وخسارة أمام الجزيرة، ثم تفوق على الوصل في الدور نصف النهائي.

وتبدو المواجهة كتاباً مفتوحاً أمام المدربين، حيث ستكون المباراة خارج الخطوط بين طرفي المدرسة الجزائرية، حيث يقود سفيان حيواني فريق الشارقة فيما يقود مواطنه رشيد شريح فريق مليحة، بالإضافة إلى أن كل فريق لديه مجموعة متميزة من اللاعبين على مستوى المواطنين والأجانب وهو ما يجعل الكأس في الملعب حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

من ناحية أخرى، حقق فريق العين الفوز على النصر 37-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة لتحديد المركزين السابع والثامن في الترتيب العام للبطولة، وانتهى الشوط الأول بتقدم العين 18-12، ويلعب الجزيرة مع الوصل على المركزين الثالث والرابع وشباب الأهلي ودبا الحصن على المركزين الخامس والسادس.