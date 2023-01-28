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الرياضي

رافئيل بطل «أبوظبي للشطرنج الخاطف»

رافئيل بطل «أبوظبي للشطرنج الخاطف»
28 يناير 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج الهندي رافئيل شارون، بلقب بطولة أبوظبي للشطرنج الخاطف في نسختها الـ25، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بمقره في منطقة البطين، بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة من المصنفين دولياً حسب شروط البطولة.
وحل الاستاذ الدولي الفلبيني جوليوس راموس وصيفاً، والأستاذة الدولية الأرمينية ماريا جيفوجيان ثالثة، وتوج الفائزين، يوسف أحمد باصليب عضو مجلس الإدارة الأمين العام للنادي، وسعيد أحمد الخوري المدير التنفيذي.
وجاءت البطولة استعداداً للمشاركة في بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف بالشارقة.
وعبر شارون عن سعادته بالفوز، الذي وصفه بالمحفز لحصد المزيد في الاستحقاقات المقبلة، وشكر نادي أبوظبي للشطرنج على التنظيم الرائع، ومنح المصنفين فرصة الوقوف على جاهزيتهم، مشيداً بالأجواء المميزة خلال البطولة، والمنافسة المثيرة بين اللاعبين واللاعبات.

أبوظبي
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البطين
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