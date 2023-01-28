9 أشواط مثيرة في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، غداً «الأحد»، فعاليات سباقه السابع لهذا الموسم، ويتألف من تسعة أشواط، تشمل الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، وتم تخصيص جميع الأشواط للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز في الحفل 575 ألف درهم، فيما تشارك فيه 119 خيلاً.

ويحتضن الشوط التاسع والرئيس انطلاقة الجولة الأولى، من سلسلة سباقات ماراثون العين لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، ويتقدم «جوشوك» الفائز بسباق الفئة الأولى، وينافسه «وينكد»، و«لولوا»، و«آر بي برادلي نيلسون».

وتتنافس في الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، 12 خيلاً، يتقدمها «سيزر هوران»، وينافسه «فرعان»، و«صفاء الوثبة».

ويتنافس في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر 13 خيلاً، يتقدمها «مرقب» صاحب التصنيف الأعلى في هذا الشوط، وسيخوض منافسة مع «ايه اف المؤتمن» الفائز في آخر مشاركتين، وينافس أيضاً «مختار» الفائز في الشارقة.

وتتنافس 14 من الخيول المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، أبرزها «نشوان»، و«سينت الموري» و«مداح الريف» و«نشوان»، و«زيدان الوثبة».

ويجتذب الشوط الرابع الذي تم تخصيصه لمسافة 1800 متر، مشاركة 13 خيلاً عمر 4 سنوات وما فوق، ومن ضمن المنافسين في هذا الشوط «ادليك الحلم»، و«قيصر»، و«فخر المطوع».

وتم تخصيص الشوط الخامس لمنافسات المهرات والأفراس، على مسافة 1600 متر، تتقدمها «اي اس دواهي» و«نورة بينونة» و«ضاوي الشام».

وتتنافس 15 من المهرات والأفراس في الشوط السادس الذي تم تخصيصه لمسافة 1600 متر، وتتقدم المشاركين «جزيلة» صاحبة المركز الثالث، في آخر مشاركة لها في العين، وتنافسها كل من «تمجيد» صاحبة مركز الوصافة في آخر مشاركة، و«بنت العين».

وسيكون الشوط السابع الذي تم تخصيصه لمسافة 1400 متر «تكافؤ» مسرحاً لتنافس 11 خيلاً، يتقدمها «تقدير»، ومن ضمن المنافسين له في هذا الشوط «ماسكوت الموري»، وتنافس أيضاً «ايه اس قوت».

وتتنافس 15 خيلاً في الشوط الثامن على مسافة 1000 متر «تكافؤ»، ومن ضمن المرشحين في هذا الشوط «آر بي بيستيفا»، وينافسه «ايه اف المميز» و«آر بي بلاينج»، وهو صاحب فوز في العين.