3 فرق تتصدر كأس سلطان بن زايد للبولو



غنتوت (الاتحاد)



تصدر «أنكورا بولو»، و«ساريسا» و«بنسالي» تمهيدي كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتختتم 5 فبراير المقبل.

وجاءت الصدارة على مستوى المجموعتين، من دون هزيمة، بعد فوز «أنكورا» على فريق أبوظبي «الثالث» 9-8، ضمن المجموعة الأولى، ليؤكد «أنكورا» صدارته للمجموعة وتأهله إلى نصف النهائي.

وفاز «غنتوت» الوصيف، بقيادة ناصر الشامسي على «أنينجسلي بارك» 8- 6.5، ليعود «غنتوت» إلى أجواء المنافسة، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام فريق أبوظبي بفارق هدف، وتمكن لاعب «غنتوت» علي المري من تسجيل 5 أهداف، وسجل هداف الفريق أوسكار «هدفين» رافعاً رصيده إلى 10 أهداف، بينما سجل يوسف بن دسمال هدفاً.

وفي المجموعة الثانية، تصدر «ساريسا» القمة بفارق الأهداف، بفوزه على «لامار» 10-7، وهو الانتصار الثاني له، ليؤكد تأهله أيضاً على حساب مجموعته، وهي الخسارة الثانية لفريق لامار.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، حقق «بنسالي» الفوز الثاني له، وتأهله على حساب «بن دري بولو» بنتيجة 7- 5.5، وأدار مباريات الجولة طاقم الحكام المكون من سنتياجو وجاسون وبيتر رايت.

ويختتم الدور التمهيدي «الأحد»، حيث يلتقي «أبوظبي» برصيد فوز واحد مع «أنينجسلي بارك» الذي يدخل من دون رصيد ضمن المجموعة الأولى، ويلعب «غنتوت» الوصيف بفوز واحد مع «أنكورا» المتصدر في مواجهة ساخنة بين الفريقين والتي تحدد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى.

يذكر أن ريكاردو جاروس لاعب «أنكورا» يتصدر قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً، بعد أن تمكن من تسجيل 7 أهداف في مرمى «أبوظبي»، إلا أنه لم يحطم رقم أوسكار لاعب «غنتوت» برصيد 8 أهداف في مباراة واحدة.