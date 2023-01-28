«الشقيقان فوزي» أول مواجهة في «أدنوك للمحترفين»!



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت مباراة النصر أمام ضيفه الظفرة ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بتفوق «الأزرق» بهدف، المواجهة الرسمية الأولى التي جمعت الشقيقين محمد فوزي مدافع «العميد»، وأحمد فوزي جناح «الفارس»، على صعيد الدوري، والثالثة في مسابقات المحترفين خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بعد مباراتي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ونجح «العميد» في حصد فوز «ثمين» أمام ضيفه «الفارس» 1-0، وهو الأول لـ«الأزرق» في الدوري منذ 10 سبتمبر 2022، حينما تغلب على عجمان 2-0 ضمن الجولة الثانية.

ولعب الشقيقان فوزي ضمن التشكيلة الأساسية لفريقي النصر والظفرة، حيث لعب محمد فوزي «32 عاماً» في مركزه ظهيراً أيمن في مواجهة شقيقه أحمد فوزي «21 عاماً» الجناح الأيسر لفريق الظفرة، وهي المواجهة الأولى بين الشقيقين على صعيد الدوري، والثالثة في مسابقات الموسم الحالي، بعد مباراتي الدور الأول في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» 3-0 و2-1 لمصلحة «العميد».

ومهد انتقال الشقيق الأصغر أحمد فوزي من الجزيرة إلى صفوف الظفرة مطلع الموسم الحالي 2022- 2023، الطريق للمواجهة الكروية أمام شقيقه الأكبر محمد فوزي، بعدما جمع بينهما «فخر أبوظبي»، بوجود أحمد في فرق المراحل، وصولاً إلى فريق تحت 21، قبل انتقال محمد فوزي إلى النصر مطلع موسم 2019- 2020.

وعزز الانتقال إلى «الفارس» من حظوظ أحمد فوزي في المشاركة المستمرة على صعيد الفريق الأول، بعدما خاض 13 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها هدفين الأول أمام شباب الأهلي 3-2، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والثاني في شباك النصر 1-2، ضمن إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

من جانبه، رأى الكرواتي جوران توميتش مدرب «العميد» أن النقاط الأربع لفريقه في مباراتين على التوالي، بالتعادل مع الشارقة 1-1، والفوز على الظفرة 1-0، تضع الفريق على الطريق الصحيح، وقال: «مررنا بضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، وراضٍ عن أداء اللاعبين، لعبنا أمام منافس أدى بصورة جيدة، ولكن فريقي كان الأفضل».

في المقابل، أشاد ألكسندر فيسوفينتش مدرب الظفرة بمنافسه «العميد»، وقال «مستوى النصر يضعه ضمن أفضل 6 فرق في الدوري، وجودة ومهارات لاعبيه لا تعبر مطلقاً عن مركزه الحالي في ترتيب المنافسة».

وأضاف: «خاطرت باللعب بمهاجمين، نظراً لوضع الفريق، أدرك صعوبة موقف فريقي، وسنواصل العمل بقوة وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة».

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