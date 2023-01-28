«الفرسان» يُقلق «الملك» رغم «المشكلة 390»!



مراد المصري (دبي)



نجح الشارقة في الحفاظ على نظافة شباكه، للمباراة الرابعة على التوالي، في مختلف المسابقات أمام شباب الأهلي، بعد تعادلهما من دون أهداف، ضمن «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورغم ذلك خرج «الفرسان» بـ«نقطة» جعلته متقدماً على «الملك» في جدول الترتيب، كما فرض على الشارقة رقماً سلبياً، بعدم الفوز على أرضه للمباراة الخامسة على التوالي، للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.

وفي أربع مباريات سابقة، منها ثلاثة لقاءات في الدوري «270 دقيقة»، ومباراة في كأس رئيس الدولة العام الماضي، ذهبت إلى الأشواط الإضافية «120 دقيقة»، وتفوق فيها الشارقة بركلات الترجيح، فإن شباب الأهلي لم يتمكن من هز شباك منافسه، حيث خسر مباراتين في الدوري بهدف الموسم الماضي، وهدفين مطلع الموسم الماضي، وتعادل في لقاء أمس «الجمعة»، ورغم ذلك بالنظر إلى ظروف الغيابات التي وصلت إلى عدد كبير من اللاعبين، فإنه خرج بمكسب معنوي مهم، بعدما حصد لقب «بطل الشتاء» من الشارقة بالذات في الجولة الماضية.

وتلقى شباب الأهلي دفعة بعودة مهاجمه السوري عمر خربين الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني، وظهر لآخر مرة في الجولة العاشرة أمام النصر، إلى جانب إثبات العناصر الشابة جاهزيتها، تحت قيادة المدرب ليوناردو جارديم.

من جانبه عرف كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، كيف يقدم مرة أخرى أوراق فريقه بوصفه صاحب الدفاع الأقوى هذا الموسم باستقباله 10 أهداف فقط، بعد مرور «14 جولة»، إلا أن الفريق للمباراة الثانية على التوالي ما زال يبحث عن القناص الذي يسجل الأهداف.

ويرى ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي، أن المباراة جاءت أمام فريق مرشح للمنافسة على اللقب، لذلك فإن الخروج بـ«نقطة» من ملعبه يعتبر مكسباً، وشدد على أن فريقه يلعب دائماً من أجل الفوز في جميع المباريات، وقال: في كرة القدم لا يهم اللعب على أرضك أو ملعب المنافس، ويجب مواجهة كل الفرق بنفس التركيز والرغبة.

ورداً على عدم إبرام تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، قال: لست الشخص الذي أتحدث عن التعاقدات، واللاعبون الحاليون يطبقون طريقة اللعب التي نقوم بها خلال التدريبات على أكمل وجه.

فيما رأى كوزمين مدرب الشارقة، أن المباراة جاءت تنافسية وشهدت جهداً كبيراً من الفريقين على أرض الملعب، وقال: الفريقان عانيا نوعاً ما من أرضية الملعب بسبب حالة الطقس، ومع ذلك حاولنا أن نلعب لانتزاع الفوز، من دون أن نملك القوة اللازمة لتحقيقه.

وأضاف: حصلنا على فرص للتسجيل ولكن أهدرناها، من وجهة نظري النتيجة عادلة، ولا يجب أن ننسى أننا قابلنا فريقاً جيداً للغاية، ويمتاز بالتنقل السريع من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، ويجب أن نواصل العمل على بعض الأمور لتطوير مستوياتنا.