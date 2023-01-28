الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كايسيدو يرفض تفويت «الفرصة الرائعة»!

كايسيدو يرفض تفويت «الفرصة الرائعة»!
28 يناير 2023 09:41

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
تشيلسي يوجه الضربة السابعة
برايتون يضع خطة الحفاظ على كايسيدو


طلب موزيس كايسيدو من برايتون آند هوف ألبيون السماح له بالرحيل، بعدما تردد أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رفض عرضاً مقابل 60 مليون جنيه إسترليني «70 مليون دولار» من أرسنال متصدر المسابقة.
وباع برايتون الجناح البلجيكي لياندرو تروسار إلى أرسنال هذا الشهر مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه غير مهتم ببيع كايسيدو أيضاً بعد تألق اللاعب «21 عاماً» في مركز لاعب الوسط المدافع هذا الموسم.
وأعرب الدولي الإكوادوري عن امتنانه لبرايتون ومالكه توني بلوم، لمنحه فرصة اللعب في الدوري الممتاز، لكنه لا يرغب في تفويت «فرصة رائعة».
وكتب كايسيدو على حسابه في إنستجرام «أنا الأصغر بين 10 أشقاء، ونشأنا في حي فقير في سانتا دومينجو بالإكوادور. حلمي كان دائماً أن أكون اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ الإكوادور، وفخور بقدرتي على تحقيق مبلغ قياسي لبرايتون، والذي من شأنه أن يسمح للنادي بإعادة استثماره ومساعدته على الاستمرار في النجاح.
وأضاف: غمرتني الجماهير بحبها وسيظلون دائماً في قلبي، لذلك أتمنى أن يفهموا سبب رغبتي في اقتناص هذه الفرصة الرائعة.
وسيمثل مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني رقماً قياسياً لبرايتون، الذي باع مارك كوكوريلا إلى تشيلسي في أغسطس مقابل صفقة مبدئية بلغت 55 مليون إسترليني، ومن المحتمل أن ترتفع إلى 62 مليون بالإضافات.
ويحتل برايتون المركز السادس في ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول، مما يؤهله للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وقال روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون إنه يأمل في إقناع كايسيدو بالبقاء.
وقال للصحفيين: تحدثت معه كأب وليس مدرباً، أتمنى أن يتمكن من البقاء معنا حتى نهاية الموسم، هذا أفضل حل له ولنا.
ويسعى أرسنال إلى تحقيق لقبه الأول في الدوري منذ 2003-2004، ويبحث عن لاعب وسط مدافع بعد إصابة المصري محمد النني في ركبته، مع عدم وجود جدول زمني لعودته للملاعب، وتنتهي فترة الانتقالات الحالية يوم الثلاثاء المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
برايتون
أرسنال
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©