جوارديولا سعيد بـ «أكي» لهذه الأسباب

مانشستر (رويترز)



سجل ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ليمنح فريقه فوزاً بنتيجة 1-صفر، على ضيفه أرسنال، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي لشبكة «آي.تي.​​في سبورت»: المباراة جاءت مغلقة، والشوط الثاني أفضل، واجهنا منافساً صعباً حقاً، لا يوجد أي أحد في غرفة خلع الملابس ليس سعيداً جداً من أجل أكي، نحن سعداء بالهدف، وكيفية سيطرته على أحد أخطر اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن وهو بوكايو ساكا، والمدرب يريد لاعبين مثل أكي، إنه يستحق كل الأشياء الجيدة.