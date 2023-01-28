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دايك يقترب من قيادة إيفرتون

دايك يقترب من قيادة إيفرتون
28 يناير 2023 09:01

 
ليفربول (رويترز) 

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن إيفرتون الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من المتوقع أن يعين شون دايك مدرباً جديداً له خلفاً لفرانك لامبارد الذي أقيل لسوء النتائج.
وكان لامبارد قد تولى المسؤولية في يناير 2022، بعدما درب تشيلسي بين عامي 2019 و2021، وديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية بين 2018 و2019.
وبقيادة لاعب إنجلترا السابق، لم يفز إيفرتون في الدوري منذ تغلبه 3-صفر على كريستال بالاس في أكتوبر الماضي.
وأقيل لامبارد بعد الخسارة 2-صفر أمام وستهام يونايتد يوم السبت، والتي تركت الفريق في المركز 19 وقبل الأخير، برصيد 15 نقطة من 20 مباراة، بفارق الأهداف فقط أمام ساوثهامبتون «المتذيل»، وعلى بُعد نقطتين من منطقة الأمان.
وكان دايك «51 عاماً» بلا فريق منذ أبريل الماضي، عندما أقاله بيرنلي، حيث أحدث طفرة في النادي على مدار نحو عشر سنوات أمضاها في المنصب.
وكان دايك هو أطول المدربين بقاء في دوري الأضواء الإنجليزي، عندما أعفاه بيرنلي من منصبه الموسم الماضي، أثناء صراع الفريق من أجل البقاء في الدوري الممتاز.
وبقيادته، صعد بيرنلي لدوري الأضواء مرتين، وأنهى موسمين في الدوري الممتاز وتأهل للمنافسات الأوروبية للمرة الأولى في 51 عاما.
وسبق لدايك تدريب واتفورد موسم 2011-2012، قبل الانضمام إلى بيرنلي.

الدوري الإنجليزي
البريمرليج
إيفرتون
فرانك لامبارد
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