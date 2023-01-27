السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد

مانشستر (أ ف ب)

أطاح مانشستر سيتي بضيفه أرسنال متصدر الدوري من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم، عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب "الاتحاد" في مانشستر وبلغ الدور الخامس.

وسجل المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وأضاف مانشستر سيتي أرسنال إلى قائمة ضحاياه وتحديداً القطب الثاني للعاصمة لندن تشيلسي، بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة في الدور الثالث.

وحقق مانشستر سيتي الاهم أمام أرسنال في ظل الصراع المثير بينهما على لقب الدوري.

ويتصدر أرسنال الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد، الجار اللدود لسيتي، معيدًا الفارق الى خمس نقاط بينه وبين رجال المدرب الاسباني جوسيب جوارديولا، مع مباراة أقل لفريق مواطن الأخير ميكيل أرتيتا.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما، التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة إلى 15 فبراير المقبل، وبالتالي فإن فوز سيتي سيمنحه زخماً معنوياً هائلاً قبل مواجهتهما الأولى في الدوري على ملعب الامارات، والثانية في 26 أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

وأجرى مدربا الفريقين تعديلات كثيرة على تشكيلتيهما، فأبقى جوارديولا على حارس المرمى البرازيلي إيدرسون وكايل ووكر والبرتغاليين برناردو سيلفا وجواو كانسيلو والإسباني أيمريك لابورت على دكة البدلاء، فيما غاب فيل فودن.

من جهته، أبقى أرتيتا على حارس مرماه أرون رامسدايل والفرنسي وليام صليبا والنرويجي مارتن أوديجارد والبرازيلي جابريال مارتينيلي والأوكراني أولكسندر زينتشكو وبن وايت على دكة البدلاء.

وكان أرسنال الأخطر في الشوط الأول وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مناسبة، لولا تألق الحارس الألماني شتيفان أورتيجا، ومثله فعل حارس المدفعجية الأميركي مات تورنر.

وكاد أرسنال يفتتح التسجيل مبكراً بتسديدة قوية للمدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو من داخل المنطقة تصدى لها الحارس أورتيجا ببراعة (5).

وأنقذ تورنر مرماه من هدف محقق عندما خرج من عرينه لقطع انفراد المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، إثر خطأ للمدافع روب هولدينج في إبعاد كرة طويلة (9)، فارتدت من الاخير الذي لعبها مقصية من خارج المنطقة لكن المدافع تومياسو اوقفها بصدره وابعد الخطر.

وحذا حارس مرمى سيتي أورتيجا خذو تونر، عندما تصدى ببراعة لتسيدة قوية للوافد الجديد الدولي البلجيكي لياندرو تروسار من داخل المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (21).

وجرب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين حظه بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة، مرت بجوار القائم الايمن البعيد لتورنر (25).

وكاد إيدي نكيتياه يفعلها عندما تلقى كرة عرضية من تروسار من الجهة اليسرى، فتابعها بيمناه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (33).

وتلقى سيتي ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه جون ستونز فترك مكانه للابورت (45+3).

وتابع تورنر تألقه وأبعد تمريرة عرضية لدي بريون من أمام رأس هالاند (48)، ثم قطع تمريرة عرضية من داخل المنطقة لدي بروين باتجاه العملاق النرويجي قبل أن يشتتها الدفاع (55).

وحرم القائم المهاجم الدولي الأرجنتيني البديل خوليان الفاريس من افتتاح التسجيل، عندما رد تسديدته القوية من خارج المنطقة فتهيأت امام جاك جريليش، الذي تلاعب بالدفاع وهيأها لأكي داخل المنطقة فسددها زاحفة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس تورنر (64).

ودفع أرتيتا باسلحته الاساسية عقب الهدف فأشرك زينتشنكو وأوديجارد ومارتينيلي.

وكاد نيكيتياه يدرك التعادل إثر تمريرة عرضية للسويسري جرانيت تشاكا أمام المرمى، لكن المدافع لابورت أبعدها في توقيت مناسب إلى ركنية (66).

وسدد ألفاريس كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها تورنر على دفعتين (80).

وكاد مارتينيلي يدرك التعادل بمجهود فردي رائع داخل المنطقة توغل من خلالها حتى اقترب من الحارس، لكن الدفاع أبعد المرة الى ركنية لم تثمر (85).

م م