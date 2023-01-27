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الرياضي

«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024

«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
28 يناير 2023 01:45

برلين (د ب أ)

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن بإمكان الرياضيين الروس والبيلاروس أن يأملوا في المشاركة بأولمبياد باريس 2024، ولكن تحت علم محايد فقط. 

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وقال باخ خلال مؤتمر صحفي في بلدة أوبرهوف الألمانية إن المهمة هي جلب الرياضيين من كافة أنحاء العام سوياً، "خاصة عندما تكون بلادهم في نزاع".
وأوضح: "المبدأ الذي تم وضعه هو لا لتواجد الرياضيين الروس أو البيلاروس، ولكن رياضيين من الدولتين محايدين، وبصفتهم الفردية بدون أي تعريفات خاصة بجنسياتهم.. يمكن أن يحدث العام المقبل". ولكنه أكد أن اللجنة الأولمبية الدولية مازالت في بداية مشاورات مفصلة للغاية. 

وأشار باخ إلى أن قول استبعاد الرياضيين على أساس جواز سفرهم لا يفي بمتطلبات حقوق الانسان. وقال باخ إنه لو تم وضع استثناءات واستبعد الرياضيون الذين يحملون جوازات سفر روسية أو بيلاروسية من الأولمبياد، فمن ثم سنخلق "سابقة خطيرة في الرياضة العالمية"، مضيفاً أن دولاً أخرى تضررت بسبب الحروب.

توماس باخ
روسيا
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