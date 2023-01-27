«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال

دانسك (د ب أ)

تأهل المنتخب الدنماركي للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة في بولندا والسويد، عقب فوزه على نظيره المنتخب الإسباني 26 / 23 في الدور قبل النهائي من البطولة. وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بنتيجة 15 / 10 ، وفي الشوط الثاني كثف المنتخب الإسباني من محاولاته لتقليص الفارق واستطاع أن ينهي الشوط الثاني بنتيجة 13 / 11، ولكن هذا لم يكن كافيا للفوز باللقاء. وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين السويد وفرنسا.

تابعت الدنمارك سيطرتها على منافسات كرة اليد العالمية، ببلوغها المباراة النهائية للمرة الثالثة توالياً، حيث ضربت الدنمارك المتوجة بلقب النسختين الأخيرتين عامي 2019 و2021 موعدا في النهائي الاحد في ستوكهولم مع السويد أو فرنسا اللتين تلتقيان لاحقاً، في سعيها لتحقيق إنجاز ثلاثية غير مسبوق.

وتوجت الدنمارك بلقب عام 2019 على حساب النروج عندما استضافت النهائيات مشاركة مع المانيا، والنسخة الأخيرة في مصر على حساب السويد، علما أنها خسرت ثلاث مباريات نهائية أعوام 1967 امام تشيكوسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا و2013 أمام إسبانيا المتوجة باللقب مرتين (2005 في تونس).

وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، خسر المنتخب المصري بصعوبة أمام نظيره الألماني 34-35 بعد التمديد (الوقت الأصلي 30-30).

وهي الخسارة الثالثة توالياً للفراعنة بعد الأولى من الدنمارك 25-30 في الجولة الأخيرة من الدور الثاني، والسويد 22-26 في ربع النهائي.

وضربت مصر بقوة في بداية البطولة وتصدرت مجموعتها بثلاثة انتصارات متتالية على حساب كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة قبل ان تفوز على البحرين وبلجيكا وتخسر أمام الدنمارك في الدور الثاني.

وتلتقي مصر الاحد مع المجر لتحديد صاحب المركز السابع.

وكان المنتخب المصري يأمل في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الاولى عام 2001 عندما حل رابعًا، إلا أن حلمه تبدد أمام وصيف نسخة 2021 التي أقيمت في مصر.

وفي باقي نتائج المنتخبات العربية الاخرى المشاركة في نسخة 2023، أنهى المنتخب البحريني البطولة في المركز السادس عشر، والقطري في المركز 22، والتونسي في المركز 25 بتغلبه على تشيلي 38-26، والسعودي في المركز 29 بفوزه على المغرب 32-30، والأخير جاء في المركز 30، فيما حل الجزائري في المركز الـ31 قبل الأخير بفوزه على الأوروجواي 34-33.