الإمارات تنظم بطولة آسيا المختلطة للريشة الطائرة



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف الإمارات بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة، والتي تقام من 14 إلى 19 نوفمبر 2023، بمشاركة 17 دولة آسيوية، من بينها 4 دول عربية، هي سوريا «أربعة لاعبين»، لبنان «6 لاعبين»، البحرين «5 لاعبين»، الإمارات «16 لاعباً».

فيما تضم باقي الدول الهند، ماليزيا، الصين، تايلاند، الصين تايبيه، كوريا، هونج كونج، أندونيسيا، اليابان، سنغافورة، باكستان، كازاخستان، أوزبكستان.

وتحظى البطولة بمنافسة عالية، في ظل مشاركة المنتخبات بأقوى اللاعبين، خصوصاً أن الثقل العالمي للعبة الريشة الطائرة يتركز في القارة الآسيوية، مما يعني أن البطولة ستشهد منافسة قوية.

وتمنى الاتحاد العربي للريشة الطائرة لجميع المنتخبات العربية الأربعة التوفيق والنجاح وحصد أفضل النتائج، كما يعرب عن ثقته بقدرة الإمارات على استضافة البطولة بكل تميز واقتدار.