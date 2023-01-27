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«كوبا 2024» أميركية

«كوبا 2024» أميركية
27 يناير 2023 23:00

واشنطن (رويترز)

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أعلن اتحاد كرة القدم لمنطقة أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي «الكونكاكاف»، واتحاد أميركا الجنوبية «الكونميبول» اليوم الجمعة، إقامة بطولة كأس كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة، في إطار شراكة استراتيجية تشمل تنظيم مشترك للبطولة على مستوى الأندية.
وتقرر دعوة ستة منتخبات من الكونكاكاف للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة التي ينظمها اتحاد اللعبة في أميركا الجنوبية.
وستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة أهم مسابقة للمنتخبات ينظمها اتحاد أميركا الجنوبية، بعد تنظيم النسخة المئوية في 2016 والتي شارك فيها ستة منتخبات من الكونكاكاف.
وعلى صعيد منافسات السيدات، سيدعو الكونكاكاف، أربعة منتخبات من أميركا الجنوبية للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية للسيدات 2024، وهي البطولة التي ستنطلق نسختها الأولى في الولايات المتحدة هذا العام.
كما أعلن الاتحادان خططاً لإقامة بطولة للأندية في 2024 بمشاركة أربعة فرق، اثنان من كأس ليبرتادوريس، ومثلهما من دوري أبطال الكونكاكاف.

كوبا أميركا
كونميبول
كونكاكاف
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