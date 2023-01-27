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الرياضي

الأوروجواي في مرمى العقوبات التأديبية

الأوروجواي في مرمى العقوبات التأديبية
27 يناير 2023 22:24

لوزان (أ ف ب) 

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عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة، الاتحاد الأوروجواياني للعبة وأربعة من لاعبي منتخب بلاده، من بينهم إدينسون كافاني، بسبب أحداث مباراته ضد غانا (2-صفر) في دور المجموعات في مونديال قطر 2022.
وقالت اللجنة في بيان لها "بعد تحليل شامل لمختلف الوقائع في ضوء لوائح الانضباط المعمول بها في فيفا، خلصت لجنة الانضباط إلى أن اتحاد الأوروجواي لكرة القدم مسؤول عن السلوك التمييزي الصادر عن مشجعي منتخبه الوطني، وكذلك عما صدر عن لاعبي منتخب بلاده، من سوء سلوك وتصرف عدواني وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف".
وأضافت: "سيتعين على اتحاد الأوروجواي احترام إغلاق جزئي لمدرجات ملعب المباراة القادمة لمنتخب بلاده على أرضه، بإشراف فيفا "المدرجات التي تقع خلف المرميين"، ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف فرنك سويسري (50 ألف يورو)".
كما قررت لجنة الانضباط معاقبة "اللاعبِين خوسيه ماريا خيمينيز وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني ودييجو جودين، لما صدر منهم من تصرفات أو سوء سلوك".
وأوقفت اللجنة كلا من خيمينيز وموسليرا أربع مباريات مع أداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 20 ألف يورو، فيما أوقفت كافاني وجودين مباراة واحدة مع أداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 15 ألف يورو.
واحتج لاعبو الاوروجواي كثيراً على حكم المباراة الألماني دانيال سيبيرت، لعدم احتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 57 إثر عرقلة داروين نونييس داخل المنطقة، حيث راجع حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" دون أن يغير رأيه.
كانت وقتها الأوروجواي متقدمة على غانا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، وكانت بحاجة الى هدف لتخطي دور المجموعات.
وحاصر لاعبو الأوروجواي الحكم في نهاية المباراة وأهانوه في تصرف عدواني وفقًا لما ورد في الصور التليفزيونية. وضرب كافاني بعنف الشاشة المخصصة لحكم الساحة لمشاهدة صور الفيديو في الملعب.

منتخب أوروجواي
كأس العالم 2022
كافاني
دييجو جودين
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