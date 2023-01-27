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الرياضي

«الملك» و«الفرسان».. نقطة تحت المطر

«الملك» و«الفرسان».. نقطة تحت المطر
27 يناير 2023 22:10

 
مراد المصري (دبي)

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تعادل الشارقة وشباب الأهلي صفر-صفر، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم «الجمعة»، على استاد الشارقة، في «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاء المباريات الأربع في انطلاق الجولة تحت زخات أمطار الخير التي عمت أرجاء الدولة.
وبهذا التعادل، حافظ «الفرسان» على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة، يليه «الملك» ثانياً وله 28 نقطة، في انتظار مواجهة الوحدة والوصل غداً «السبت»، التي ربما تخلط أوراق المقدمة، مع امتلاك «العنابي» 26 نقطة، و«الإمبراطور» 25 نقطة.
حمل اللقاء الكثير من لمحات الخطورة من الفريقين على المرمى، لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك في الشوط الأول، وحاول المدربان إجراء تبديلات عدة في الشوط الثاني، من دون أن تتغير الأمور.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شباب الأهلي
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