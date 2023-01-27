«العميد» يستعيد ذاكرة «النصر» أمام «الفارس»



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد «العميد» ذاكرة «النصر»، بفوزه «الثمين» على ضيفه الظفرة 1-0، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الفوز الأول لـ «الأزرق» في الدوري، منذ آخر انتصار أمام عجمان 2-0 في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويبقى في المركز 12، فيما تأزم موقف «الفارس» في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول، رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل المغربي عادل تاعرابت لـ «العميد» في الدقيقة 46، مستغلاً خطأ المدافع خالد الدرمكي في إبعاد عرضية مينديز من الجهة اليسرى، عالجها تاعرابت برأسية دخل الشباك، ليحتفل بثاني أهدافه في الدوري، بعد الأول أمام البطائح 2-2 في «الجولة 12».

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للاعب سلطان الشامسي مع «العميد»، والتي اقتصرت على 4 دقائق، بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 70، وخروجه مستبدلاً بداعي الإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة 74.