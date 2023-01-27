السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبيض السلة» يفتتح «دولية دبي» بالخسارة أمام «سترونج»

«أبيض السلة» يفتتح «دولية دبي» بالخسارة أمام «سترونج»
27 يناير 2023 22:30

علي معالي(دبي)
خسر المنتخب الوطني مباراته الأولى في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 32 أمام فريق "سترونج جروب" الفلبيني، حيث تعرض للهزيمة في لقاء الافتتاح بفارق 4 نقاط وبنتيجة (91-87)، في إطار مباريات المجموعة الأولى من المنافسات التي تقام على صالة نادي النصر بدبي.
وفرط المنتخب بفرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق ثماني نقاط وبنتيجة (27-19)، بعد أن نجح لاعبو "سترونج جروب" في استعادة الاتزان، وفرض إيقاعهم، ونيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع (33-14 و22-17)، وهو الفارق الذي ضمن الفوز للفلبينيين رغم انتهاء الربع الرابع والأخير لصالح "الأبيض" بنتيجة (29-17).
وحضر المباراة جمهور كبير من الجالية الفلبينية وظل داعماً لفريقه طوال وقت المباراة، وقدم منتخبنا رغم الخسارة مباراة جيدة، حيث تعتبر هذه البطولة أفضل إعداد للمنتخب قبل المشاركة في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المقرر لها العاصمة القطرية يوم 20 من الشهر المقبل.
ويستكمل دوري المجموعات يوم السبت بإقامة ثلاث مباريات، تقام الأولى في الخامسة عصراً ضمن المجموعة الثانية وتجمع سلا المغربي والأفريقي التونسي، ثم يقام لقاء الثاني السابعة مساءً ويجمع دينامو اللبناني والوحدة السوري في مواجهة لحساب المجموعة الأولى، ويسدل الستار في التاسعة بلقاء سترونج جروب الفلبيني والنصر الليبي لحساب المجموعة الأولى ذاتها.

أخبار ذات صلة
«السلة» يدشن «دولية دبي» بمواجهة «سترونج» الفلبيني
19 لاعباً في قائمة المنتخب استعداداً لدولية دبي للسلة
منتخب السلة
دولية دبي للسلة
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©