«أبيض السلة» يفتتح «دولية دبي» بالخسارة أمام «سترونج»

علي معالي(دبي)

خسر المنتخب الوطني مباراته الأولى في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 32 أمام فريق "سترونج جروب" الفلبيني، حيث تعرض للهزيمة في لقاء الافتتاح بفارق 4 نقاط وبنتيجة (91-87)، في إطار مباريات المجموعة الأولى من المنافسات التي تقام على صالة نادي النصر بدبي.

وفرط المنتخب بفرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق ثماني نقاط وبنتيجة (27-19)، بعد أن نجح لاعبو "سترونج جروب" في استعادة الاتزان، وفرض إيقاعهم، ونيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع (33-14 و22-17)، وهو الفارق الذي ضمن الفوز للفلبينيين رغم انتهاء الربع الرابع والأخير لصالح "الأبيض" بنتيجة (29-17).

وحضر المباراة جمهور كبير من الجالية الفلبينية وظل داعماً لفريقه طوال وقت المباراة، وقدم منتخبنا رغم الخسارة مباراة جيدة، حيث تعتبر هذه البطولة أفضل إعداد للمنتخب قبل المشاركة في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المقرر لها العاصمة القطرية يوم 20 من الشهر المقبل.

ويستكمل دوري المجموعات يوم السبت بإقامة ثلاث مباريات، تقام الأولى في الخامسة عصراً ضمن المجموعة الثانية وتجمع سلا المغربي والأفريقي التونسي، ثم يقام لقاء الثاني السابعة مساءً ويجمع دينامو اللبناني والوحدة السوري في مواجهة لحساب المجموعة الأولى، ويسدل الستار في التاسعة بلقاء سترونج جروب الفلبيني والنصر الليبي لحساب المجموعة الأولى ذاتها.