سانشو يستعد للعودة

لندن (د ب أ)

يمكن أن يخوض جادون سانشو أول مباراة له بعد غياب لـ 14 أسبوعاً، عندما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن إيريك تن هاج، مدرب الفريق، قال الشهر الماضي، إن لاعب خط الوسط «ليس في الوضع الصحيح أو في حالة بدنية جيدة»، حيث خضع لتدريبات بدنية فردية في هولندا بدلاً من السفر مع الفريق في معسكره بإسبانيا الذي أقيم في الشتاء.

وقال تن هاج إن الصبر كان شيئاً أساسياً مع سانشو الذي استأنف تدريبات المجموعات الثلاثاء الماضي، بعدما عاد إلى كارينجتون مطلع الشهر الجاري، ومن الممكن أن يشارك أمام ريدينج.

كان سانشو (22 عاماً)، لعب آخر مرة في المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع تشيلسي 1/1 في أكتوبر الماضي.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: «إنه يتدرب مع الفريق وسنرى». وأضاف: «هو يتطور، يقوم بخطوات، وسنتخذ القرار عقب نهاية المران». ورداً على سؤال عن مدى إمكانية مشاركة سانشو في مباراة الغد أمام ريدينج، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد، أجاب تن هاج: «قلت إنه في طريقه للعودة، يقوم بخطوات».

وأضاف: «لقد عاد للتدريبات والآن يجب أن نرى متى سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات». وأياً كان الوقت الذي سيعود فيه سانشو للفريق، فإنه سيعزز من قدرات مانشستر يونايتد الذي يواصل القتال في أربع جبهات خلال جدول مزدحم بالمباريات. هذه الفترة، تقريباً من المؤكد أنها ستشهد سفر الفريق إلى ويمبلي للعب نهائي كأس الرابطة، حيث فاز مانشستر على نوتينجهام فورست 3/ صفر في ذهاب الدور قبل النهائي.

هذه النتيجة، تعني أن مانشستر يونايتد بإمكانه إراحة بعض لاعبيه الرئيسين في مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل.

ويميل المدرب الهولندي لإجراء عملية التدوير أمام فريق ريدينج غداً السبت، خاصة أن مانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة.

وقال تن هاج عن مواجهة فريق ريدينج الذي يدربه بول إينس: «ولكن هذا على الورق. كرة القدم لا تتقرر على الورق، يجب أن نكون مستعدين لكل مباراة، كل منافس سيكون صعباً، خاصة في الكأس».

وأضاف: «هذه المباراة بالنسبة لهم فرصة رائعة. يجب أن نكون على علم بذلك. يجب أن نكون في المقدمة، وأن نكون في كامل تركيزنا وبكل طاقتنا».

وأردف: «أعتقد أن في مباراة الغد سيكون لدينا تشكيلة قوية لهذه المباراة. لدينا فريق جيد، ولدينا عمق في الفريق».