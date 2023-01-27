المرض يؤجل حلم كين

لندن (رويترز)

قد يضطر هاري كين إلى الانتظار لمدة أسبوع آخر على الأقل، ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير لأن المرض قد يحرمه من المشاركة مع فريقه في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غداً السبت على أرض بريستون نورث إند.

وتساوى اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مع الراحل جيمي جريفز، عندما سجل هدفه رقم 266 مع النادي، ليحقق الفوز 1-صفر على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين الماضي.

لكن المدرب المساعد كريستيان ستيليني قال إن اللاعب واجه صعوبة في التدريب هذا الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحفي: «لدينا مشكلة واحدة فقط مع هاري وهو المرض هذا الأسبوع ولم يتدرب كثيراً. تدرب اليوم لكن علينا التفكير في هذا الأمر. نعلم أن هاري يريد خوض كل مباراة لذلك نحن سعداء ولكن علينا الاهتمام به».

وقد يفتح هذا الباب أمام المهاجم الجديد أرنو دانجوما، ليخوض أول ظهور له بعد انتقاله على سبيل الإعارة من فياريال الإسباني يوم الأربعاء الماضي.