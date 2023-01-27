السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

المرض يؤجل حلم كين

المرض يؤجل حلم كين
27 يناير 2023 21:54

لندن (رويترز) 
قد يضطر هاري كين إلى الانتظار لمدة أسبوع آخر على الأقل، ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير لأن المرض قد يحرمه من المشاركة مع فريقه في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غداً السبت على أرض بريستون نورث إند.
وتساوى اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مع الراحل جيمي جريفز، عندما سجل هدفه رقم 266 مع النادي، ليحقق الفوز 1-صفر على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين الماضي.
لكن المدرب المساعد كريستيان ستيليني قال إن اللاعب واجه صعوبة في التدريب هذا الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحفي: «لدينا مشكلة واحدة فقط مع هاري وهو المرض هذا الأسبوع ولم يتدرب كثيراً. تدرب اليوم لكن علينا التفكير في هذا الأمر. نعلم أن هاري يريد خوض كل مباراة لذلك نحن سعداء ولكن علينا الاهتمام به».
وقد يفتح هذا الباب أمام المهاجم الجديد أرنو دانجوما، ليخوض أول ظهور له بعد انتقاله على سبيل الإعارة من فياريال الإسباني يوم الأربعاء الماضي. 

أخبار ذات صلة
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
سانشو يستعد للعودة
توتنهام
هاري كين
كأس الاتحاد الإنجليزي
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©