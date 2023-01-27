كايل بطل المرحلة الأولى لـ «طواف الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، انطلاق المرحلة الأولى لطواف الشارقة الدولي الثامن، في جو غائم ممطر، ورياح شتوية باردة، مما صعب من مهمة المتسابقين، وبدأت وانتهت أمام مصرف الشارقة الإسلامي بمنطقة الممزر، وتوج الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات جوردان كايل من فريق تورك بطلاً للمرحلة، وتبعه اليوناني سورساكيس ثم نسيم السعيدي من شرطة دبي.

حضر الانطلاقة وشارك في التتويج عدد كبير من المسؤولين، تقدمهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومحمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية، والمهندس سلمان الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والمهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف، ورئيس اللجنة الفنية والحكام، وحسن البلغوني مدير الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي، وحمد المحمود ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي .

وتوفرت للانطلاقة أسباب النجاح، رغم ظروف الطقس، بفضل جهود فرق العمل التنظيمي.

وحصل جوردان كايل «تورك» على الميدالية الذهبية، والثاني سور ساكيس «منتخب اليونان»، وحصل على الميدالية الفضية، والثالث نسيم السعيدي من شرطة دبي ونال الميدالية البرونزية.

وبالنسبة لقصمان التميز، حصل جوردان كايل على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وسور ساكيس اليوناني على القميص الأخضر، لصاحب أفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، بينما فاز نسيم السعيدي من شرطة دبي بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفاز ماركو دامواه من فريق سافوا الفرنسي بالقميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في الترتيب العام للشباب تحت 23 سنة، برعاية مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وفاز عامر الدهماني من فريق الشعفار جميرا بقميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وتقام اليوم المرحلة الثانية من الطواف وعنوانها «المدينة الجامعية»، ومسافتها 130.7 كلم، وتبدأ من أمام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وتنتهي في منتجع واحة البداير.