فوز الفجيرة وجلف أف سي في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد الفجيرة ذاكرة الفوز الغائبة، في الجولات الخمس الماضية، بتفوقه على ضيفه فرسان هسبانيا 2-1، فيما تغلب جلف أف سي على ضيفه سيتي 1-0، في اليوم الثاني لمباريات «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى، والتي انطلقت بفوز الإمارات على العروبة 2-1، والحمرية أمام مسافي 1-0.

وقاد المهاجم الجزائري عكاشة الحمزاوي «الذئاب» إلى الفوز على حساب ضيفه فرسان هسبانيا 2-1، بعدما سجل «ثنائية» فريقه في الدقيقتين 8 و92، فيما أحرز جان فرانكو هدف «الفرسان» الوحيد في الدقيقة 54، وأكمل الأخير المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 70، بعد طرد لاعب الوسط عادل زارعي بالإنذار الثاني في الدقيقة 70، ورفع الفجيرة رصيده إلى «19 نقطة» في المركز 13، مقابل 6 نقاط لفرسان هسبانيا الأخير.

وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، سجل محمد ديوب هدفاً لفريقه جلف أف سي في الدقيقة 32، ليحسم به المواجهة أمام ضيفه سيتي 1-0، ورفع جلف رصيده إلى 24 نقطة، وتقدم للمركز التاسع، مقابل 13 نقطة لسيتي صاحب المركز الـ 15.

وتستكمل الجولة غداً «السبت» بمباراة دبا الحصن والرمس، وتختتم يوم الأحد بمباريات بينونة والعربي، الجزيرة الحمراء والذيد، مصفوت والتعاون.

نتائج اليوم

الفجيرة - فرسان هسبانيا 2- 1

جلف أف سي - سيتي 1-0