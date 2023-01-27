السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فوز الفجيرة وجلف أف سي في «دوري الأولى»

فوز الفجيرة وجلف أف سي في «دوري الأولى»
27 يناير 2023 20:35

 
معتصم عبدالله (دبي)


استعاد الفجيرة ذاكرة الفوز الغائبة، في الجولات الخمس الماضية، بتفوقه على ضيفه فرسان هسبانيا 2-1، فيما تغلب جلف أف سي على ضيفه سيتي 1-0، في اليوم الثاني لمباريات «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى، والتي انطلقت بفوز الإمارات على العروبة 2-1، والحمرية أمام مسافي 1-0.
وقاد المهاجم الجزائري عكاشة الحمزاوي «الذئاب» إلى الفوز على حساب ضيفه فرسان هسبانيا 2-1، بعدما سجل «ثنائية» فريقه في الدقيقتين 8 و92، فيما أحرز جان فرانكو هدف «الفرسان» الوحيد في الدقيقة 54، وأكمل الأخير المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 70، بعد طرد لاعب الوسط عادل زارعي بالإنذار الثاني في الدقيقة 70، ورفع الفجيرة رصيده إلى «19 نقطة» في المركز 13، مقابل 6 نقاط لفرسان هسبانيا الأخير.
وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، سجل محمد ديوب هدفاً لفريقه جلف أف سي في الدقيقة 32، ليحسم به المواجهة أمام ضيفه سيتي 1-0، ورفع جلف رصيده إلى 24 نقطة، وتقدم للمركز التاسع، مقابل 13 نقطة لسيتي صاحب المركز الـ 15.
وتستكمل الجولة غداً «السبت» بمباراة دبا الحصن والرمس، وتختتم يوم الأحد بمباريات بينونة والعربي، الجزيرة الحمراء والذيد، مصفوت والتعاون.

أخبار ذات صلة
الإمارات: التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق
الإمارات تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في مالي

نتائج اليوم
الفجيرة - فرسان هسبانيا 2- 1
جلف أف سي - سيتي 1-0

دوري الدرجة الأولى
الفجيرة
الإمارات
العروبة
مسافي
الحمرية
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©