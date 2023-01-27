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الرياضي

«الزعيم» يتألق بـ «خماسية» أمام عجمان

«الزعيم» يتألق بـ «خماسية» أمام عجمان
27 يناير 2023 20:32

 
معتز الشامي (دبي)

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حقق العين فوزاً كبيراً على عجمان 5-1 في مباراتهما ضمن «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «25 نقطة»، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند «23 نقطة».
سجل أهداف «البنفسج» لابا كوجو «هدفين» في الدقيقتين 4 و83، ويارمولينكو «هدفين» في الدقيقتين 31 و37، وبندر الأحبابي في الدقيقة 70، بينما أحرز برستيج هدف «البرتقالي» في الدقيقة 48.
بهذه النتيجة يعود العين من «الباب الكبير» إلى سباق المنافسة على الصدارة، بعدما تقدم إلى الترتيب الرابع.
وفرض العين سيطرته على مجريات اللعب، وقدم أداءً متميزاً استحق به «العلامة الكاملة»، وأتيحت الفرصة الأولى للابا الذي ترجمها إلى هدف مبكر وضع فريقه في المقدمة، إثر تمريرة سفيان رحيمي، بعد 3 دقائق و17 ثانية على صافرة البداية، وهو أسرع هدف للعين هذا الموسم.
وتواصل الأداء الهجومي لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني في الدقيقة 31، وأتبعه بالهدف الثالث في الدقيقة 37، وأصبح يارمولينكو يملك 4 أهداف من آخر أربع تسديدات مباشرة له على المرمى في «دوري المحترفين»، وإجمالاً فإنه أحرز أهدافه السبعة من 10 تسديدات مباشرة.
وقلص بريستيج الفارق عندما أحرز هدفاً لعجمان بتسديدة «على الطاير»، من تمريرة محمد فراس في الدقيقة 48، وهو أول أهداف برستيج بعد صيام 405 دقائق، واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة وليد أزارو، تصدى لها خالد عيسى ببراعة.
وأسفر ضغط «الزعيم» عن الهدف الرابع بتوقيع بندر الأحبابي في الدقيقة 70، كسر به صيامه عن التهديف لمدة 2785 دقيقة، وأتبعه لابا بالهدف الخامس في الدقيقة 83 إثر صناعة كوامي.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
عجمان
لابا كودجو
بندر الأحبابي
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