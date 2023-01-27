ديوكوفيتش يأسف لموقف والده

ملبورن (د ب أ)

اعترف نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن الجدل الذي أثير حول ظهور والده مع مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أثر عليه خلال مباراته في الدور قبل النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام الأميركي تومي باول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن النجم الصربي سيواجه منافسه اليوناني ستيفانوس تستسيباس، يوم الأحد المقبل في النهائي رقم 33 في مسيرته في بطولات "جراند سلام"، في محاولة لمعادلة رقم النجم الإسباني رافائيل نادال الفائز بعدد 22 لقباً، فيما سيحتل الفائز المركز الأول في التصنيف العالمي بدلاً من الإسباني كارلوس ألكاراز.

وكان سيردان ديوكوفيتش، والد النجم الصربي، قد أصدر بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إنه تواجد من دون قصد في مظاهرة مؤيدة للرئيس الروسي، حيث كان يلتقط الصور مع محبي ابنه، كما قرر عدم حضور المباراة لتفادي حدوث أي اضطرابات.

وظهر والد ديوكوفيتش في مقطع فيديو نشره ناشط روسي عبر موقع "يوتيوب"، وهو يدلي بتعليقات مؤيدة لروسيا، لكن وسائل الإعلام ترجمت المقطع بأنه كان يودع الرجال المتواجدين حوله.

وتحدث ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي قائلاً: "من المؤسف أن الأمر وصل إلى هذا الحد من الجدل حول ما حدث، كان هناك العديد من الأحاديث حوله مع مدير البطولة ومع وسائل الإعلام ومع الجميع".

وأضاف: "والدي وعائلتي جميعاً وأنا عانينا جميعاً من حروب متنوعة في فترة التسعينات، ومثلما أوضح والدي في بيانه، نحن ضد الحرب، لن نشجع أبداً العنف أو الحرب، نحن نعلم كم أن الأمر مدمر بالنسبة للعائلة والجميع في أي بلد تمر بحالة حرب".

وأوضح: "الصورة التي كان يلتقطها كان خلالها يحيي الجماهير، للأسف أساءت وسائل الإعلام تفسير الأمر".