«جودلفين» يحصد 3 فئات من جوائز إكليبس الأميركية

محمد حسن (دبي)

حصد فريق جودلفين ثلاثة ألقاب من فئات جوائز إكليبس الأميركية الرفيعة، خلال حفل النسخة 52 الذي أقيم الخميس، حيث حصل على جائزتي أفضل مالك للعام الثالث على التوالي وأفضل مربٍ للعام الثاني، كما توج الجواد «مودرن جيمس» ببطولة الأمهار في السباقات العشبية الأميركية.

وشهد الحفل نفسه حصول نجمة شادويل المتألقة «ملذات» لقب بطولة إكليبس للأفراس بالسباقات الرملية في أميركا للعام الثاني على التوالي، فيما حصل الجواد الأميركي الشهير «فلايت لاين» على لقبين، هما حصان العام وبطل الأمهار للسباقات الرملية الأميركية.

ونال جودلفين جائزة أفضل مالك للعام الثالث على التوالي، والخامسة إجمالاً، وذلك للعام 2022 الذي شهد انتصارات في 23 من السباقات الفئوية، من بينها 13 سباقاً من الفئة الأولى، وجوائز مالية فاقت 16 مليون دولار.

كل الانتصارات في السباقات المصنفة والبالغ عددها 23 انتصاراً تحققت بخيول إنتاج محلي، ما ساعد جودلفين في التقاط جائزة أفضل المربين للعام الثاني على التوالي.

ونجح «مودرن جيمس» في مضاهاة إنجازات «ديلامي» و«فانتاستك لايت» و«يبير»، بتصدره لفئة ضمت رفيقيه في الإسطبل «ريبلز رومانس» و«نيشنس برايد» الفائزين أيضاً بالفئة الأولى بإشراف شارلي أبلبي في أميركا الشمالية العام الماضي.

وتمكن «مودرن جيمس» خلال العام الاستثنائي 2022، من تحقيق الفوز بسباق وودباين مايل للفئة الأولى وبريدرز كب مايل للفئة الأولى، علاوة على تحقيقه فوزاً كلاسيكياً أوروبياً في بول دساي دي بولان للفئة الأولى، ويظل ابن «دباوي» في التدريب للعام 2023، ويبدو في المسار نحو حملة طموحة في عمر أربع سنوات.