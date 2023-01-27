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الرياضي

شيك يدعم ليفركوزن أمام دورتموند

شيك يدعم ليفركوزن أمام دورتموند
27 يناير 2023 20:15

برلين(د ب أ)

يعتزم باتريك شيك مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، العودة إلى الفريق في مباراة بالدوري الألماني "بوندسليجا" أمام بروسيا دورتموند، المقرر إقامتها الأحد، ولكن المدرب تشابي ألونسو سيتخذ قراره عقب نهاية المران الأخير للفريق.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي الجمعة: "باتريك تدرب مع الفريق اليوم. يشعر أنه بحال أفضل ونحن سعداء بتطوره. ومع ذلك، يجب علينا أن ننتظر حتى نهاية مران الغد. وكان شيك يعاني من مشاكل في الفخذ ولم يلعب منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي. 

وفاز ليفركوزن بآخر خمس مباريات، ويأمل أن يواصل سلسلة نتائجه الجيدة أمام دورتموند. 

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وقال ألونسو:"الشيء المهم هو أن ثقتنا وطاقتنا في الملعب جيدة. نريد أن نتحكم في المباراة". 

وأكد أيضاً أن لاعب خط الوسط فلوريان فريتز جاهز للمشاركة في التشكيل الأساسي. 

وأكد: "كل دقيقة في الملعب مهمة بالنسبة له". وتعرض فريتز لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى في آذار/مارس الماضي، وغاب عن منافسات بطولة كأس العالم، ولكنه شارك كأساسي أمام بوخوم يوم الأربعاء الماضي.

بوندسليجا
بروسيا دورتموند
باير ليفركوزن
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