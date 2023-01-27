«السماوي» يُحلق بنقاط «النسور»



فيصل النقبي (خورفكان)



عاد بني ياس من خورفكان بـ «العلامة الكاملة»، بعد الفوز على «النسور» 2-1، في المباراة التي أقيمت باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 14»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع «السماوي» رصيده إلى «النقطة 18»، محتفظاً بالمركز التاسع، وبفارق 3 نقاط عن «النسور» الذي ظل في الترتيب العاشر وله «15 نقطة».

ورغم أجواء المطر، إلا أن بني ياس، نجح في حصد انتصاره الخامس هذا الموسم، والثاني على خورفكان، بعد التفوق بهدف في الدور الأول للبطولة.

وتقدم «السماوي» بهدفين أحرزهما نيكولاس خيمنيس في الدقيقة 30، من ضربة جزاء، وسواريز إثر تسديدة قوية في الدقيقة 42، وقلص «النسور» الفارق عن طريق فابيو أبرو في الدقيقة 71.