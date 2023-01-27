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برشلونة يمدد عقد ألونسو حتى 2024

برشلونة يمدد عقد ألونسو حتى 2024
27 يناير 2023 19:34

برشلونة(أ ف ب) 
أعلن نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني في كرة القدم الجمعة، تمديد عقد ظهيره الأيسر ماركوس ألونسو حتى 2024 ببند جزائي يبلغ 50 مليون يورو.
وكتب النادي الكتالوني في حسابه الرسمي "توصل برشلونة وماركوس ألونسو إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2024. تبلغ قيمة البند الجزائي المحرِّر خمسين مليون يورو".
وكان ألونسو "32 عاماً و9 مباريات دولية" انضم إلى برشلونة في سبتمبر الماضي كلاعب حرّ، بعد مشوار مع تشيلسي الانجليزي منذ 2016.
وخاض ألونسو 17 مباراة تحت إشراف المدرب تشافي، الذي رغب ببقائه في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بقوله: "لقد تأقلم مع غرفة الملابس بشكل مثالي. هو شاب رائع".
وأضاف مدرب النادي الذي أحرز أخيرا لقب الكأس السوبر الإسبانية في السعودية "هو لاعب يُعوّل عليه، يملك خبرة طويلة وناضج بما يكفي للعب في عدة أدوار. لقد كان تعاقداً مميزاً".
ونشأ اللاعب في أروقة الغريم ريال مدريد قبل انتقاله في 2010 إلى بولتون الإنجليزي ومنه إلى فيورنتينا الإيطالي الذي أعاره في 2014 إلى سندرلاند الإنجليزي.

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