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رويس جاهز لتحدي ليفركوزن

رويس جاهز لتحدي ليفركوزن
27 يناير 2023 19:30

دوسلدورف (د ب أ)
أعرب إدين ترزيتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن ثقته في مشاركة ماركو رويس في مباراة الفريق المقبلة أمام باير ليفركوزن المقرر إقامتها بعد غد الأحد.
وقال ترزيتش، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «باستثناء توماس مونييه وماتيو موريس، كل اللاعبين يشاركون في تدريبات الفريق. ولكن توماس، عاد بالفعل لتدريبات الركض، وهو شيء يبدو جيداً. فيما يتعلق بماركو رويس، نحن واثقون للغاية أنه سيتواجد مع الفريق».
وغاب ريوس عن آخر عشر مباريات بسبب نزلة برد وإصابة في الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم بقطر. 

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وبدأ دورتموند العام الحالي بانتصارين، ويحتل المركز الخامس بفارق خمس نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ. ويعتقد ترزيتش أن المباراة أمام ليفركوزن ستكون حاسمة.
وقال: «يوم الاثنين، سنعرف إلى أين يقودنا هذا الطريق. هل نحن الفريق الذي يتواجد وسط المنافسة؟ أم نحن الفريق الذي يتعين عليه أن يقاتل ليعود للمنافسة؟»

بروسيا دورتموند
باير ليفركوزن
بوندسليجا
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