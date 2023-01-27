السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دايش يعود لإنقاذ توفيز

دايش يعود لإنقاذ توفيز
27 يناير 2023 19:23

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
موشيري يحدد موقفه من بيع إيفرتون!
النتائج تطيح لامبارد خارج إيفرتون

سيتولى شون دايش تدريب نادي إيفرتون المتخبط في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بدلاً من المقال فرانك لامبارد، حسب ما ذكرت عدة تقارير صحفية الجمعة.
وبات دايش المرشح الأوفر حظاً، بعد رفض الأرجنتيني مارسيلو بييلسا تولي المهمة في ملعب جوديسون بارك. وسافر بييلسا إلى لندن لإجراء محادثات مع مسؤولي النادي، لكن تقارير أشارت إلى عدم اقتناعه بقدرة التشكيلة التي تركها لامبارد في تطبيق أسلوبه السريع.
في المقابل، كان دايش قد أقيل من تدريب بيرنلي في أبريل الماضي قبل هبوط النادي، وقد يُعلن عن تعيينه رسمياً في خلال 24 ساعة.
ويُعتقد أن مالك "توفيز" فرهاد مشيري يرغب في تعيين مدرب بديل نهاية الأسبوع الجاري، فيما يخوض فريقه مباراته المقبلة في 4 فبراير المقبل ضد أرسنال متصدر الدوري في ملعب جوديسون بارك.
وبحال تعيين دايش، سيتولى تدريب ناد غارق في الأزمات وانتقادات المشجعين لمشيري، الذي اشترى النادي في 2016.
ويحتل إيفرتون وصافة قاع ترتيب البريميرليج، ويقاتل لعدم الهبوط إلى الدرجة الدنيا للمرة الأولى منذ 1954.
وأقيل لامبارد الاثنين بعد أقل من سنة في منصبه، عقب الخسارة أمام وستهام الجريح.
وخلال عشر سنوات مع بيرنلي، حقق دايش نتائج طيبة ورفعه مرتين إلى دوري النخبة، حيث بقي عدة سنوات. قاد ابن الحادية والخمسين بيرنلي إلى تأهله القاري الأول في 51 سنة، بعد حلوله سابعاً في موسم 2017-2018.

إيفرتون
لامبارد
جوديسون بارك
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©