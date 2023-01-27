دايش يعود لإنقاذ توفيز

لندن (أ ف ب)

سيتولى شون دايش تدريب نادي إيفرتون المتخبط في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بدلاً من المقال فرانك لامبارد، حسب ما ذكرت عدة تقارير صحفية الجمعة.

وبات دايش المرشح الأوفر حظاً، بعد رفض الأرجنتيني مارسيلو بييلسا تولي المهمة في ملعب جوديسون بارك. وسافر بييلسا إلى لندن لإجراء محادثات مع مسؤولي النادي، لكن تقارير أشارت إلى عدم اقتناعه بقدرة التشكيلة التي تركها لامبارد في تطبيق أسلوبه السريع.

في المقابل، كان دايش قد أقيل من تدريب بيرنلي في أبريل الماضي قبل هبوط النادي، وقد يُعلن عن تعيينه رسمياً في خلال 24 ساعة.

ويُعتقد أن مالك "توفيز" فرهاد مشيري يرغب في تعيين مدرب بديل نهاية الأسبوع الجاري، فيما يخوض فريقه مباراته المقبلة في 4 فبراير المقبل ضد أرسنال متصدر الدوري في ملعب جوديسون بارك.

وبحال تعيين دايش، سيتولى تدريب ناد غارق في الأزمات وانتقادات المشجعين لمشيري، الذي اشترى النادي في 2016.

ويحتل إيفرتون وصافة قاع ترتيب البريميرليج، ويقاتل لعدم الهبوط إلى الدرجة الدنيا للمرة الأولى منذ 1954.

وأقيل لامبارد الاثنين بعد أقل من سنة في منصبه، عقب الخسارة أمام وستهام الجريح.

وخلال عشر سنوات مع بيرنلي، حقق دايش نتائج طيبة ورفعه مرتين إلى دوري النخبة، حيث بقي عدة سنوات. قاد ابن الحادية والخمسين بيرنلي إلى تأهله القاري الأول في 51 سنة، بعد حلوله سابعاً في موسم 2017-2018.