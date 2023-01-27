«دولي الفروسية» يعلن القائمة النهائية لـ«مونديال القدرة»

أبوظبي (وام)



أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة النهائية للفرسان والدول، المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية بأبوظبي في 25 فبراير المقبل.

وبلغ عدد الفرسان الذين تم اعتمادهم للمشاركة «129» فارساً وفارسة من 37 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الخيول نحو 143 خيلاً.

وتضم قائمة فريق الإمارات التي تشارك، 5 فرسان بقيادة بطل النسخة الماضية سالم حمد ملهوف الكتبي، وسعيد سالم عتيق المهيري من إسطبلات «أم 7»، وسيف أحمد المزروعي، إسطبلات «أم. آر. أم»، وعبد الله غانم المري، وسعيد جابر الحربي، وكلاهما من إسطبلات «إف 3».

وتم اعتماد 7 خيول لفرسان الإمارات تتصدرها «هالة» بطلة النسخة الماضية، «أحمد دو بارثاس» باسم الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي الذي سيختار خيلاً واحداً منهما، ويشارك سعيد سالم عتيق المهيري على صهوة «صرخة»، وسيف أحمد المزروعي على صهوة «أفنير لا ماجوري»، وتم تسجيل خيلين باسم الفارس عبد الله غانم المري هما «لوكيلا ستاروو»، و«تشا الباكينو»، فيما يشارك الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاستلبار كادابرا».

ويعد منتخب الإمارات هو المرشح الأقوى لنيل اللقب في فئتي الفردي والفرق، خاصة أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً في تاريخ سباقات العالم للقدرة، وحققت العديد من الألقاب والبطولات، أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة في عام 2012، بمونديال لندن بإنجلترا، ونال ذهبية الفردي، بعد أن قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز بذهبية الفرق، إضافة إلى فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا، ويعتبر سموه أصغر فارس يحقق لقب المونديال.

ويسعى فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب سواء على مستوى الفردي أو الفرق، حيث سطر فرساننا إنجازات ذهبية في السنوات الماضية، بعد التتويج ببطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في بيزا بإقليم توسكانا بإيطاليا، ونال فرسان الإمارات شرف الفوز باللقب والميدالية الذهبية عن طريق البطل حمد ملهوف الكتبي الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى الفوز بالميدالية الفضية مع الفارس منصور الفارسي وصيفاً.

ويقام سباق المونديال بنظامي الفردي والفرق، ويحق لكل دولة أن تشارك بخمسة فرسان، ويتم اختيار أفضل ثلاثة للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشارك أي دولة على الأقل بـ3 فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

وتضم القائمة النهائية فرقاً قوية أيضاً أبرزها الفريق البحريني الذي يقوده الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسيختار سموه خيلاً واحداً من بين «كالاندريا بي اتش»، و«داركو لا ماجوري»، إضافة إلى الفرق العالمية من أوروبا وأميركا اللاتينية.

وتضم القائمة أيضاً نخبة من أبرز فرسان العالم، بينهم بطلة العالم مرتين الإسبانية ماريا الفريز بنتون، ومواطنها بطل نسخة 2016 جوما بونتي داش، بجانب الفارس التشيلي بوني فيادا صاحب المركز الثالث في النسخة الأخيرة.

ومن جانب آخر، تم اعتماد شعار بطولة العالم التي تستضيفها قرية بوذيب، وذلك بعد التوصيات التي حرصت اللجنة العليا المنظمة للحدث على إضافتها عليه، ليكون الماضي وإرث الإمارات وأبوظبي حاضرين في الشعار.

وتتقدم الإمارات المشاركة في الحدث، ومعها كل من السعودية، والبحرين، وعُمان، والكويت، وقطر، والجزائر، والأردن، كما تضم قائمة الدول المشاركة كلاً من الأرجنتين والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي وأستراليا والصين وتايلاند وكرواتيا والإكوادور وإستونيا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا وإسبانيا وسلوفاكيا وأميركا والسويد، وسويسرا والمجر وأوروجواي.