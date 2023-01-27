سان جيرمان يفتح باب الرحيل أمام نافاس

باريس (أ ف ب)

أكد كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة أن النادي مستعد للاستماع إلى رغبة حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بالرحيل، ولكن من دون اتخاذ «أي قرار بشأن مستقبله».

وقال المدرب الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل استقبال رينس ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الأحد: «كيلور منافس من الطراز الرفيع، وهو مثالي في العمل منذ بداية الموسم. عين الحارس الأوّل للفريق في مسابقة الكأس وأثق به».

وتابع: «ولكن هناك ما يشعر به، وأعرف جيداً أن الإدارة الرياضية تستمع له. بالنسبة لكيلور الرجل في مسيرته، علينا أن نحترمه، وأن نستمع إليه، ولكن اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله».

وحسب صحيفة ليكيب، فقد منح نافاس «36 عاماً» بديل الإيطالي جانلويجي دوناروما بين الخشبات الثلاث فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي موافقته للانضمام إلى صفوفه.