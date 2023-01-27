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الرياضي

«أبناء الخليج» يتألقون في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«أبناء الخليج» يتألقون في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
27 يناير 2023 19:15

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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عادت منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، اليوم، إلى ميدان الفلاح، بعد توقف يومين بسبب أحوال الطقس، وشهد اليوم العاشر من البطولة، إقامة ثمانية أشواط نهائية، لفئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء اليوم العاشر للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي مثيراً وحماسياً للغاية، حيث تنافس أبناء الخليج على ألقاب الأشواط بقوة وسرعة كبيرتين.
وافتتح الصقر «المهلهل» لأمين بن عبدالله بن علي الملاح المنافسات، بحصد الميدالية الذهبية للشوط النهائي للجير بيور - فرخ، وتبعه «موجود» لـ«بي اتس أر»، و«جلمود بي 24» لمحمد عبد الوهاب أحمد الهاجري.
وذهبت ذهبية الشوط النهائي للجير بيور - جرناس فئة «الخليجيين»، إلى «شارع» لأمين عبدالله بن علي الملاح، وجاء في المركز الثاني «جيه 40» لفيصل مشعل صالح السعيد، وفي المركز الثالث «مربك» لأرميزان بين عبدالله بن هجرس الدوسري.
وواصلت صقور أمين بن عبدالله بن علي الملاح تألقها وحصد الصقر «جم» ذهبية الشوط النهائي للجير قرموشة - فرخ، فيما حل وصيفاً لهذا الشوط «حاضرين» لحشر أحمد خليفة الربان، واحتل المركز الثالث «فوس جي 23» لمحمد عبد الوهاب الهاجري.
وحلق الصقر «الدرعية» لأمين بن عبدالله بن علي الملاح بذهبية الشوط النهائي للجير قرموشة - جرناس، وتبعه «القهر» لأمين عبدالله بن علي الملاح، و«زلفي» للملك نفسه أيضاً.
وانتقلت المنافسات إلى إقامة الشوط النهائي للجير شاهين - فرخ فئة الخليجيين، حيث تُوج بلقبه «طرب» لياسر شعيب بن هلال العتيبي، وتبعه «قطاع» لـ «بي اتش أر»، و«راهي» لمحمد سيف محمد العمران القبيسي.
وفي الشوط النهائي للجير شاهين- جرناس للخليجيين كانت الميدالية الذهبية من نصيب «سحيم» للنخبة قطر، وجاء ثانياً «كفو» لعبدالله عامر محمد الكعبي، وثالثاً «جيجا» لأمين بن عبدالله بن علي الملاح.
وفي الشوط النهائي للجير تبع - فرخ للخليجيين، حلق بالميدالية الذهبية «ميزان» لمحمد سيف محمد العمران القبيسي، وتبعه «اسود» لـ «كيو أر»، و«هيهات» للنخبة قطر.
واختتمت منافسات الأمس بإقامة الشوط النهائي للجير تبع - جرناس فئة الخليجيين، وانتزع الميدالية الذهبية لهذا الشوط «مشاغب» لمحمد مبارك عبد الهادي بن نايفه، وتبعه «مزيون» لـ «بي اتش أر»، و«نواش» لحمد سعد سالم النعيمي.

الإمارات
أبوظبي
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
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