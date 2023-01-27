30 نزالاً في انطلاقة بطولة الإمارات للمواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)



سجلت منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات انطلاقة مميزة في يومها الأول الذي شهده مركز أبوظبي الوطني للمعارض وسط مشاركة كبيرة وحضور جماهيري غفير حققته البطولة التي تقام بتنظيم اتحاد اللعبة، وتمتد منافساتها حتى 29 يناير 2023، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي.

ودشنت منافسات اليوم الأول 30 نزالاً وسط مشاركة 150 لاعباً ينتمون لـ 36 نادياً على مستوى الدولة، ما يعزز خطط اتحاد الإمارات للمواي تاي للكيك بوكسينج الداعمة لتطوير مستوى اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة، وتنطلق منافسات يوم غد عند الساعة 12 ظهراً، فيما تبدأ مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة 12 ظهراً.

حضر الافتتاح والمنافسات البطولة طارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي خوري وياسر سالم بجانب فهد العبدولي مدير الأنشطة في اتحاد اللعبة.

في المقابل أقام الاتحاد منطقة خاصة لجماهير ومحبي اللعبة وزوار البطولة عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة في منطقة الفان زون، كما تضمنت توافر مجموعة من عربات المأكولات ومحبي القهوة، وسط اطلالة بحرية رائعة في أجواء العاصمة أبوظبي.

من جانبه أكد علي خوري عضو مجلس الإدارة «أن البطولة تمثل واحدة من البطولات المهمة في أجندة اتحاد اللعبة الذي يسعى بصفة مستمرة لتعزيز التفاعل مع الأندية واللاعبين عبر تنظيم مجموعة من البطولات والأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الخبرات والتجارب بين المشاركين والكشف عن المواهب والطاقات الواعدة، ما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة ودعم المنتخبات الوطنية"، مشيدا بالانطلاقة القوية لمنافسات البطولة في يومها الأول ودورها في تحقيق التفاعل الجماهيري في مدرجات الحدث، داعيا كافة الجماهير للحضور والمتابعة عن قرب والاستمتاع بالنزالات والمواجهات المثيرة.