نادال يسابق الزمن من أجل إنديان وميامي

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يواصل الإسباني رافاييل نادال طريقه للعودة إلى الملاعب، بعدما خضع لفحوص طبية إضافية لإصابته في الفخذ، والتي تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأخفق نادال، الفائز بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، في الحفاظ على لقبه في البطولة المقامة بملبورن عقب خسارته 4 / 6 و4 / 6 و5 / 7 أمام المصنف رقم 65 على العالم ماكينزي ماكدونالد الأسبوع الماضي.

وعانى نادال في التحرك حول الملعب في المراحل الأخيرة من المباراة، وكشف بعدها أنه عانى من تفاقم إصابة شعر بها قبل يومين.

وأظهرت أشعة أجراها اللاعب الإسباني أنه يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في الفخذ، وهو ما يعني دائماً أنه سيغيب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.

وبعد عودته لبلاده للخضوع لمزيد من الفحوص أمس الخميس، أكد نادال أنه في طريقه للعودة في هذا الإطار الزمني المبدئي.

وغرد نادال عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: خضعت اليوم لفحوص في عيادة تكنون تنس ببرشلونة.

وأضاف: نتائج ملبورن تم تأكيدها والمواعيد النهائية تبقى كما هي. حددت العلاجات التي سأتبعها وفي خلال 3 أسابيع سأخضع لفحوص جديدة لرؤية مدى التطور.

ويسابق نادال الزمن لاستعادة لياقته في الوقت المناسب، للمشاركة في البطولتين ذات الألف نقطة إنديان ويلز وميامي للأستاذة في مارس المقبل. وكان من المقرر أيضاً أن يخوض نادال مباراة استعراضية في لاس فيجاس، قبل البطولتين، أمام كارلوس ألكاراز، المصاب حالياً، يوم 5 مارس المقبل.