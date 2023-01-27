استعداداً لآسيوية تايلاند.. 22 لاعباً بمعسكر «الجو جيتسو» في سيدني

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل نجوم المنتخب الوطني للجو جيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار» استعداداتهم للمشاركة في الاستحقاقات القارية والعالمية الكبرى، بداية من البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، في الفترة من 24 إلى 28 فبراير المقبل بمشاركة 37 دولة.

ويسافر غداً السبت المنتخب الوطني لبدء معسكره الخارجي المغلق في مدينة سيدني الأسترالية، مع بدء العد التنازلي للحدث الآسيوي الكبير أواخر الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التحضيرات بمعسكر داخلي بأكاديمية بنك أبوظبي الأول للجو جيتسو، في التاسع من يناير الجاري بقيادة المدرب البرازيلي رامون ليموس، وبمشاركة 22 لاعباً ولاعبة، والذي استمر حتى اليوم.

وشكّل العام الماضي محطة استثنائية لأبطال منتخبنا الوطني للجو جيتسو، حيث حققوا خلاله إنجازات تاريخية غير مسبوقة، بداية من البطولة الآسيوية في البحرين برصيد 16 ميدالية بينها 8 ذهبيات، ومروراً بالفوز بـ5 ميداليات تاريخية في الألعاب العالمية «برمنجهام 2022» منها ذهبيتان، والإنجاز الكبير الآخر خلال بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها العاصمة أبوظبي، والذي تمثل بالحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي، بتحقيق 63 ميدالية ملونة منها 26 ذهبية للمرة في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ البطولة.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني للجوجيتسو، ذياب النعيمي وعمر السويدي وزن 56 كجم، وعمر الفضلي وخالد الشحي وزن 62 كجم، ومحمد السويدي وسلطان جبر وفراج العولقي وزن 69 كجم، ومهدي العولقي 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان وزن 94 كجم.

أما على صعيد اللاعبات فتضم التشكيلة حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي وزن 45 كجم، وبلقيس عبد الكريم، وحصة الشامسي وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني وشمسة العامري وزن 52 كجم، وبشاير المطروشي وزن 57 كجم، وهيا الجهوري وشما الكلباني 63 كجم، ومروة الحوسني 70 كجم.

وفي هذا الإطار يقول مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو: «نحن مقبلون على موسم كبير بالنسبة للمنتخب الوطني للجوجيتسو، وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت العام الماضي، فإن صقور الجو جيتسو قد عقدوا العزم على تكرار مشاهد الفرح ولحظات الفخر، التي شهدناها خلال الأشهر الماضية».

وتابع: «مع قرب انتهاء المعسكر الداخلي والذي يعد المرحلة التحضيرية الأولى لبطولة آسيا، فإن استعدادات لاعبي المنتخب تسير وفق ما هو مخطط له، على ضوء البرنامج الزمني الذي أعده الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل الانتقال إلى معسكر سيدني».

وأوضح المنهالي: «يوفر اتحاد اللعبة كل الإمكانات التي تساعد في تأهيل اللاعبين على النحو الأمثل، مثل البرامج التدريبية المتطورة، والمرافق الحديثة، والمعسكرات الداخلية والخارجية التي تعزز جاهزية اللاعبين وترفع معدلات لياقتهم البدنية إلى المستويات التنافسية المطلوبة، وقد أثبت اللاعبون أنهم دائما على الموعد وجاهزون لتمثيل الوطن بأفضل صورة».

بدوره قال رامون ليموس، مدرب المنتخب: «تسيطر أجواء التفاؤل على المعسكر، ومجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب، يتمتعون جميعاً بالطاقة الإيجابية والحماس والحالة البدنية والذهنية الممتازة، ونحن على ثقة تامة بقدراتهم على مواصلة مسيرة النجاح والتألق على ساحات الجو جيتسو العالمية، ويملكون كل المقومات التي تمكنهم من الحفاظ على اللقب الآسيوي».

وأكد ليموس أن الحفاظ على مكتسبات الأعوام الماضية واعتلاء منصات التتويج، يضع على عاتق اللاعبين مسؤولية مضاعفة مستقبلاً، خصوصاً وأن الجميع يدخلون بطولة آسيا بصفتهم حاملين للقب، وكل المنتخبات المشاركة تهدف إلى تقديم أداء يضمن لها تحقيق إنجازات نوعية.

وقال: «يتعين على لاعبينا التحلي بأعلى درجات الصبر والتركيز خلال المعسكرات التدريبية، والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني لا سيما على صعيد الخطط الفنية وفهم نمط لعب المنافسين، والاستفادة من تجارب النزالات السابقة وحسن توظيفها في قادم البطولات».

واختتم ليموس حديثه بالقول إن تشكيلة المنتخب الوطني تجمع بين عاملي الخبرة والشباب، وبعضهم من الذين أبدعوا على الساحة المحلية على الرغم من حداثة عهدهم مع البطولات، بحكم أنهم يمتلكون موهبة تستحق التقدير وننتظر منهم الكثير في الاستحقاقات المقبلة. نمتلك أكثر من لاعب مميز يتنافسون في ذات الفئة الوزنية ما يعزز فرصنا في الفوز«.

ومن جانبه قال محمد السويدي لاعب المنتخب فئة 69 كجم وصاحب فضية الألعاب العالمية الصيف الماضي:»سندخل بساط منافسات بطولة آسيا واضعين نصب أعيننا الفوز باللقب، ومواكبة آمال شعب الإمارات الذين يشجعنا ويحفزنا دائما لتقديم الأداء الأفضل والصعود إلى منصات التتويج«.

وأضاف:»رسالتنا على الدوام تتمثل في تقديم أفضل أداء والمنافسة الشريفة واحترام الخصم، والالتزام بقيم الرياضة داخل البساط وخارجه".