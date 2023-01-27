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كأس رئيس الدولة للجري تستقطب النخبة في مصفوت

كأس رئيس الدولة للجري تستقطب النخبة في مصفوت
27 يناير 2023 17:30


دبي (الاتحاد)


تقام غداً «السبت» فعاليات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى في مصفوت، ضمن استراتيجيته التي تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، وصناعة أبطال يمتلكون القدرات للمنافسة على أفضل النتائج في المنافسات الخارجية، وذلك برعاية الفردان للصرافة والحواي والقدرة للخدمات الرياضية.
وأعلن 19 نادياً المشاركة في البطولة وهي أندية شباب الأهلي، الوصل، النصر، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، الذيد، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، مسافي، الجزيرة الحمراء، البطائح، مليحة، الشارقة لرياضة المرأة، اتحاد كلباء، أبوظبي لألعاب القوى.
ويشارك في البطولة 382 لاعباً ولاعبة بواقع 287 لاعباً و95 لاعبة، يتنافسون في فئات الشباب، الشابات، الناشئين، الأشبال- بنين، الأشبال - بنات، الرجال والسيدات.
وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة التحضيرات والترتيبات لانطلاق الحدث المرتقب في مصفوت، وتم عقد اجتماعات متواصلة لتهيئة الأجواء أمام اللاعبين واللاعبات، وذلك لتعزيز الجهود التي يضطلع بها اتحاد اللعبة للنهوض بها واستشراف مستقبلها.

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وتشهد البطولة منافسة خاصة بين اللاعبين المواطنين للفوز بالجوائز المالية التي وجه بتقديمها اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الجوائز المخصصة لمدربي اللاعبين المواطنين في 4 فئات للذكور والإناث في العموم وشباب وشابات وناشئين وناشئات وأشبال بنين وبنات، وذلك حسب المراكز التي سيتم تحقيقها في البطولة.
وأكد اللواء الدكتور محمد المر أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «الغالية على قلوبنا»جميعاً تحتشد بالتحدي القوي بين الفرق المشاركة مع تزايد عدد اللاعبين واللاعبات من الفئات العمرية المختلفة، لترسيخ رؤيتهم الداعمة للتطور، والارتقاء بالمستويات الفنية لفائدة دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب الرياضية التي تعزز التطور المنشود.
وأشار إلى التفاعل الإيجابي من الأندية مع المسابقات التي ينظمها الاتحاد من خلال زيادة عدد اللاعبين واللاعبات، ومضاعفة الجهود لرفع قدراتهم، وبروز الخامات الجيدة، بما يتماشى مع التوجهات التي تعزز منظومة العمل، وتشارك الرؤى لتصميم برامج تسهم في الوصول إلى المخرجات المطلوبة.

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الجري
ألعاب القوى
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شباب الأهلي
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