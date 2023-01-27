«المانشافت» يواجه بيرو وبلجيكا ودياً في مارس

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المنتخب "المانشافت" الأول سيخوض أولى مبارياته الودية عقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخراً، أمام منتخبي بيرو وبلجيكا.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره البيروفي يوم 25 مارس المقبل في ماينز، كما يستضيف منتخب بلجيكا في كولن بعدها بثلاثة أيام. ومن المقرر أن يعلن هانسي فليك، المدير الفني، قائمة المنتخب التي ستخوض المباراتان يوم 17 مارس المقبل.

وقال فليك: "نحن متحمسون للغاية بشأن المباراتين، الكل سعيد لأننا سنلعب مرة أخرى". وخرج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم بقطر من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد الخروج من دور المجموعات أيضاً في مونديال 2018 بروسيا.

وفي أعقاب الخروج من مونديال قطر، استقال أوليفر بيرهوف من منصبه كمدير للمنتخب وتم استبداله بمهاجم المنتخب الأسبق رودي فولر، وذلك في إطار استعدادات الاتحاد الألماني لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام على الأراضي الألمانية.

وقال فليك :"نتطلع لهذه البطولة ونريد أن نطور فريقاً، يمكنه لعب كرة قدم جذابة وناجحة بشغف وحماس وفخر لألمانيا". وأضاف :" بالنسبة لنا، من المهم أن نجرب القليل من الأشياء، ولكي نفعل هذا سنتخذ قرارات شجاعة ومفاجئة".