دوري الكريكيت يقترب من ختام «التمهيدي»



دبي (الاتحاد)



دخلت النسخة الأولى من «دوري الإمارات T 20» المقامة في أبوظبي ودبي والشارقة، برعاية مواني دبي العالمية، بمشاركة 6 فرق محترفة، تضم أبرز وأهم نجوم وأساطير اللعبة على مستوى آسيا مرحلة الجد، بانتهاء الأسبوع الأول من المنافسات المحتدمة التي جرت في أجواء شتوية رائعة تحت زخات المطر التي أسهمت في تأجيل مباريات أمس الأول، وبحضور جماهيري استثنائي فاق التوقعات، أكد النجاح الكبير لأول دوري إماراتي للكريكيت.

وتحددت إلى درجة كبيرة هوية الفرق التي سيكون لها نصيب في التأهل، ومواصلة التحدي للوصول إلى الدور الثاني في البطولة.

يذكر أن النسخة الافتتاحية من بطولة موانئ دبي العالمية T20 للكريكيت تضم فرسان أبوظبي وأفاعي الصحراء ودبي كابيتالز وجلف جاينتس و«وام أي» الإمارات والشارقة وايروس، وتشهد المنافسات التي تستمر إلى 12 فبراير المقبل إقامة 34 مباراة، وفي ختامها يحصل البطل على الكأس الرائعة التي تم صناعتها خصيصاً للبطولة.

وأسفرت المرحلة الأولى على نتائج شبه متكافئة، لدرجة أن الفرق الثلاثة الأولى تفصل بينها ثلاث نقاط فقط، مما يؤكد صعوبة التكهن بالفرق الأربعة التي تدخل صراع الأدوار النهائية.

وأكد خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة نائب رئيس اتحاد الكريكيت، سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تشهده النسخة الأولى من البطولة التي تحظى بمتابعة خاصة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكريكيت، وبدعم ورعاية مجموعة مواني دبي العالمية.

وأضاف أن الإقبال على الدور الأول يُظهر حجم جماهيرية نجوم الفرق الذين يشاركون في بطولة، وهم جميعاً من الأسماء اللامعة في عالم الكريكيت، وتوقع حضوراً استثنائياً للمباريات خلال الأدوار المقبلة، في مختلف الملاعب التي تحتضن المنافسات في أبوظبي ودبي والشارقة.