«النجم» يكرم «الشيخاوي» بعقد جديد

تونس (د ب أ)

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، تقدمه بعرض إلى نجمه المخضرم ياسين الشيخاوي لتمديد عقده لعام إضافي، على الرغم من الإصابة الحادة التي تعرض لها في مباراة "الكلاسيكو" أمام الصفاقسي أول أمس الأربعاء. وأوضح النادي في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رئيس النادي عثمان جنيح قدم مقترحاً للشيخاوي "36 عاماً" بتمديد العقد تقديراً لمسيرته المتميزة وإيماناً بقدرته على مزيد العطاء".

وبدأ الشيخاوي، الذي عاني من إصابات متتالية، مشواره الاحترافي مع النجم الساحلي في 2004، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي خارج تونس في 2007 حيث لعب لأندية زيورخ السويسري، ثم الأهلي والغرافة القطريين قبل أن يعود إلى النجم الساحلي في 2018.

ولم يكشف النجم بعد عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الشيخاوي منذ الدقيقة الأولى في مباراة الصفاقسي أول أمس الأربعاء، فيما رجحت تقارير إعلامية إصابته بالرباط الصليبي.