السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النجم» يكرم «الشيخاوي» بعقد جديد

«النجم» يكرم «الشيخاوي» بعقد جديد
27 يناير 2023 16:44

تونس (د ب أ)

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، تقدمه بعرض إلى نجمه المخضرم ياسين الشيخاوي لتمديد عقده لعام إضافي، على الرغم من الإصابة الحادة التي تعرض لها في مباراة "الكلاسيكو" أمام الصفاقسي أول أمس الأربعاء. وأوضح النادي في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رئيس النادي عثمان جنيح قدم مقترحاً للشيخاوي "36 عاماً" بتمديد العقد تقديراً لمسيرته المتميزة وإيماناً بقدرته على مزيد العطاء". 

وبدأ الشيخاوي، الذي عاني من إصابات متتالية، مشواره الاحترافي مع النجم الساحلي في 2004، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي خارج تونس في 2007 حيث لعب لأندية زيورخ السويسري، ثم الأهلي والغرافة القطريين قبل أن يعود إلى النجم الساحلي في 2018.
ولم يكشف النجم بعد عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الشيخاوي منذ الدقيقة الأولى في مباراة الصفاقسي أول أمس الأربعاء، فيما رجحت تقارير إعلامية إصابته بالرباط الصليبي.

النجم الساحلي
الصفاقسي
زيوريخ
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©