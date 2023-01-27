468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»



الشارقة (الاتحاد)



يتنافس 468 من أفضل المتزلّجين على اللوح في العالم في بطولتي «ستريت» و«بارك» 2022 اللتان ستقامان في ميدان الجادة للتزلج على اللوح في الشارقة للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف دولار.

وستشهد البطولتان ضمن التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس استضافة الشارقة لبطولة «ستريت» 2022 العالمية اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 5 فبراير، وتليها بطولة «بارك» العالمية 2022 والتي ستقام من 5 وحتى 12 فبراير المقبل.

وازداد عدد المشاركين هذا العام بنسبة 30% مقارنةً بجميع البطولات السابقة، حيث سيتم توزيع الجوائز بالتساوي بين فئتي الذكور والإناث في البطولتين. وسيحصل الفائزون من الإناث والذكور على الميداليات الذهبية في بطولتي العالم «ستريت» 2022 و«بارك» 2022 واللتان ستقامان في ميدان الجادة للتزلّج على اللوح بإمارة الشارقة، وسيحصل الفائز الأول ضمن فئتي الذكور والإناث على 50 ألف دولار.

وتضم قائمة المتزلّجين منافسين أفارقة من زامبيا وموزمبيق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل هذه الدول على هذا المستوى العالمي، وتم تسجيل حوالي 277 من المتزلجين في بطولة «ستريت» العالمية 2022 و191 في بطولة «بارك» العالمية 2022. كما سيكون جميع الأبطال الحاصلين على الميداليات الأولمبية في أولمبياد طوكيو عام 2020، وعددهم 12، ضمن قائمة النجوم المشاركين.

وقال كيجان بالمر، سفير ميدان الجادة للتزلّج على اللوح، والفائز بالميدالية الذهبية في المنافسة الافتتاحية لميدان التزلّج للرجال في أولمبياد 2020: «يعدّ ميدان الجادة الأفضل على مستوى العالم، ولا يسعني الانتظار لرؤية المتزلّجين من جميع أنحاء العالم للتنافس في هذا المكان الرائع على مدى أسبوعين متتاليين».

ومن جانبها، قالت سكاي براون، الفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد 2020 في التزلّج على اللوح للسيدات، والذي يجعلها أصغر فائزة بريطانية بسن الثالثة عشرة من العمر: «ستكون هذه المنافسة حماسية جداً، وأتشوق للقاء الجميع في الشارقة. لقد أمضيت وقتاً رائعاً في التدريب بميدان الجادة للتزلّج على اللوح، وأنا على ثقةٍ بأن بطولة العالم ستكون أفضل حدث يمكن لأي عاشق لهذه الرياضة أن يحضره هذا العام على الإطلاق».

ويتم تنظيم كلا البطولتين ضمن تعاونٍ مشترك بين مؤسسة «World Skate» والمطور الرئيسي أرادَ ومقرها دولة الإمارات، وسيساهم تنظيم هاتين البطولتين في تعزيز مكانة الشارقة باعتبارها مركزاً إقليمياً جديداً لهذه الرياضة واسعة الانتشار.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ:«يؤكد عدد الحضور في بطولتيّ ستريت 2022 وبارك 2022 العالميتين في ميدان الجادة للتزلّج على اللوح في الشارقة على مدى تنامي هذه الرياضة في هذه المنطقة من العالم، حيث نستضيف وللمرة الأولى في دولة الإمارات والشرق الأوسط خلال الأسبوعين المقبلين فعالية بهذا المستوى، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الشارقة عالمياً وزيادة شعبية هذه الرياضة في جميع أنحاء المنطقة».