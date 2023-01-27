5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي 5 أحداث رياضية بارزة خلال شهر فبراير المقبل، منها 3 أحداث تقام للمرة الأولى، في إطار سعيها المتواصل للحفاظ على مكانتها الرائدة، في استضافة أهم وأبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم. ستكون الانطلاقة بالنسخة الأولى من بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس" من 5 إلى 12 فبراير، حيث يشهد الحدث مشاركة أقوى وأبرز لاعبات التنس على مستوى العالم، ومن ضمنهن التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالمياً. وتشهد المنافسات إقامة أكثر من 60 مباراة في مسابقات الفردي والزوجي على مدار أيام البطولة الثمانية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وفي 9 فبراير المقبل تنطلق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، وهو الحدث النسائي الأبرز الذي أطلقه مجلس أبو ظبي الرياضي، كما يعد السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية للسيدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستمر حتى 12 فبراير، بمشاركة 20 فريقاً نسائياً من جميع أنحاء العالم، ومن بينها فريق "الإمارات القابضة للسيدات" الفريق المحترف الأول في الدولة، حيث يشهد الطواف الذي يقام من خلال 4 مراحل، المرور بالعديد من أبرز معالم الدولة.

ويعود الحدث العالمي الأبرز للدراجات "طواف الإمارات للرجال" مجدداً بنسخته الخامسة، والذي ينطلق من أبوظبي ويختتم فيها، خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وفقاً لاعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لسلسة السباقات العالمية خلال العام الجاري.

وينطلق "طواف الإمارات للرجال" من أبوظبي متضمناً 7 مراحل لمسافة 1028 كم، مروراً بالمعالم الحضارية الفريدة والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى المرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين والفرق المحترفة.

ومن أبرز الأحداث الرياضية في فبراير المقبل أيضا، إقامة النسخة الأولى من بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنس من 21 إلى 26 فبراير، بمشاركة 128 من كبار لاعبي البادل العالميين، حيث تعد تلك البطولة هي الوحيدة لأساتذة البادل تنس في الشرق الأوسط.

كما تقام أيضاً خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس القادم منافسات تحدي أبوظبي الصحراوي بنسخته الـ32، بمشاركة نخبة من السائقين حول العالم.