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الرياضي

بروكس يسجل الظهور الأول

بروكس يسجل الظهور الأول
27 يناير 2023 17:15

فرانكفورت (د ب أ)

كشف أندريه برايتنرايتر المدير الفني لفريق هوفنهايم، أن الوافد الجديد جون بروكس قد يسجل مشاركته الأولى مع الفريق في المباراة المقررة أمام بروسيا مونشنجلادباخ غداً السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا". 

ويأتي ذلك تزامناً مع احتفال بروكس بعيد ميلاده الثلاثين. 

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وقال برايتنرايتر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: "أعتقد أنه بروكس سيساعدنا كثيراً، وبالتأكيد في مباراة الغد." وكان النادي قد أعلن أمس الخميس تعاقده مع بروكس من بنفيكا البرتغالي، وقد وقع اللاعب عقداً يستمر حتى يونيو 2024. 

وسبق لبروكس اللعب لفريقي هيرتا برلين وفولفسبورج الألمانيين، وقال اللاعب إنه "سعيد بالعودة إلى البوندسليجا." وجاء انضمام بروكس في الوقت المناسب بالنسبة للفريق في ظل غياب كيفن فوجت بسبب الإصابة، وكيفن أكبوجوما للإيقاف.
وقال برايتنرايتر :"لا أعتقد أن بروكس بحاجة إلى أي فترة استعداد. كان حاضراً بشكل كبير في ملعب التدريب."

بوندسليجا
هوفنهايم
بروسيا مونشنجلادباخ
هرتا برلين
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