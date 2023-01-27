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الرياضي

أسباب صحية تنهي مسيرة ستيفنز التدريبية

أسباب صحية تنهي مسيرة ستيفنز التدريبية
27 يناير 2023 16:45

دوسلدورف (د ب أ)
أعلن هوب ستيفنز، الذي عمل لفترة طويلة في التدريب بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، والمتوج بكأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حالياً" مع نادي شالكه الألماني عام 1997، نهاية مسيرته التدريبية نظراً لأسباب صحية. 

وقال ستيفنز في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" نشرتها اليوم الجمعة: "سأبلغ السبعين من عمري هذا العام، ومسيرتي التدريبية انتهت بالتأكيد. تلقيت طلباً من نادٍ في هولندا مؤخراً، لكنني لن أخاطر مجدداً.
" كذلك استبعد ستيفنز توليه أي دور إداري في كرة القدم، وصرح قائلاً: "يمكن للناس دائما أن يسألونني عن رأيي، هذا كل شيء." 

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وقال ستيفنز :"جسدي أرسل إشارة تحذير واضحة. لقد نقلت إلى المستشفى لأنني شعرت بألم مفاجئ في الصدر وجرى تشخيص الحالة بالتهاب التامور." 

وتجدر الإشارة إلى أن التهاب التامور، هو التهاب في الكيس الليفي المحيط بالقلب، وتتضمن الأعراض عادة ألماً مفاجئاً وحاداً في الصدر، يمكن الشعور به أيضاً في الكتفين أو الرقبة أو الظهر.
وقال ستيفنز :"كان هذا بمثابة بطاقة صفراء واضحة بالنسبة لي. كان مؤشراً واضحاً لضرورة الاعتناء بنفسي بشكل أكبر. في الوقت الحالي أشعر بتحسن، بل ويمكنني القيام ببعض تدريبات اللياقة الخفيفة." وتولى ستيفنز تدريب شالكه الألماني لأربع فترات منها فترتان كمدرب مؤقت، وقاده للتتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997 . وسبق له أيضا تدريب هيرتا برلين وكولن وهامبورج وشتوتجارت.

شالكه
بوندسليجا
كولن
شتوتجارت
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